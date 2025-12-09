En Navidad, Colombia se convierte en una vitrina de creatividad y tradición gracias a sus decoraciones navideñas, captando la atención de los viajeros con su combinación de historia, modernidad y sentido local que transforma ciudades y pueblos en escenarios llenos de luz.

Este año, por ejemplo, es posible visitar el primer árbol de Navidad tejido en crochet, una maravillosa obra de arte que hace parte de los alumbrados imperdibles de Barranquilla.

Según informó la Alcaldía de la ciudad, este adorno navideño fue creado de manera colectiva mediante las técnicas de trapillo y crochet por 35 tejedoras, quienes trabajaron en representación de las más de 1.000 mujeres que integran el Club de Tejedoras de Barranquilla. El resultado es una pieza monumental que alcanza los 7 metros de altura y 4 metros de base.

El árbol está compuesto por 350 grannys, pequeños cuadros tejidos que narran identidades, memorias y sueños. Además, cada uno refleja el espíritu de unión, fuerza colectiva y emprendimiento femenino que caracteriza a este movimiento.

Símbolo de identidad, sostenibilidad e innovación social

La elaboración de cada granny tomó forma a partir de materiales a los que se les dio una segunda vida: retazos y telas reutilizadas de la decoración de Barranquilla es Moda, sumados a las donaciones de Clasic Jeans, destaca la Alcaldía de Barranquilla en su sitio web.

Con estos mismos insumos, las tejedoras también confeccionaron otras piezas como hermosos pesebres, faroles, mini arbolitos, accesorios y muchos otros detalles hechos a mano que se exhibieron y estuvieron a la venta durante una feria comercial que se llevó a cabo del 5 al 7 de diciembre.

Por esta razón, más allá de ser una tradicional decoración navideña, este árbol tejido es símbolo de sostenibilidad, innovación social e identidad, demostrando cómo el tejido trasciende lo artesanal para convertirse en una herramienta de transformación económica, bienestar emocional y construcción comunitaria.

Club de Tejedoras de Barranquilla | Foto: Créditos: Alcaldía de Barranquilla / API

De esta manera, bajo la denominación “Somos Barranquilla”, este imponente árbol de Navidad rinde tributo a la creatividad local y a “la capacidad de esta ciudad para tejer redes, oportunidades y futuro”, señala la entidad.

¿Dónde está ubicado?

El lugar elegido para exhibirlo en Barranquilla fue el Gran Malecón, uno de los atractivos turísticos más visitados de la ciudad. En este espacio a orillas del río Magdalena, visitantes y locales pueden acercarse para apreciarlo de cerca, tomarse fotografías y disfrutar una experiencia navideña donde la artesanía es la gran protagonista.