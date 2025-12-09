En diciembre, muchos rincones del mundo se llenan de luz, tradiciones y un encanto especial que anuncia la llegada de una de las épocas más esperadas del año: la Navidad. Durante esta celebración, que invita a soñar y a compartir en familia, no solo las grandes ciudades se iluminan, sino que transforma pueblos pequeños en escenarios de ensueño.

Un ejemplo claro de esa magia navideña que ilumina diferentes destinos del planeta, se vive en el encantador pueblo de Chiusa (Klausen), ubicado en el corazón del Tirol del Sur, en el Valle de Isarco, Italia. Este destino se ha convertido en un verdadero testimonio de cómo la Navidad puede transformar cada calle, cada fachada y cada rincón en un escenario luminoso y lleno de encanto.

Allí, el momento más esperado por viajeros y habitantes llega cuando cae la noche, pues según detalla el portal Moon & Honey Travel, miles de velas se encienden a lo largo de los cuatro fines de semana de Adviento, creando un ambiente íntimo y cálido que envuelve el centro histórico y convierte a Chiusa en un auténtico espectáculo navideño.

Por su parte, el reconocido medio National Geographic destaca en uno de sus artículos que, a medida que la noche avanza sobre este destino, cada vela proyecta una luz tenue que revela la belleza de sus rincones.

Esa iluminación delicada invita a hacer una pausa, a disfrutar del silencio y contemplar la magia que envuelve al pueblo durante esta temporada, convirtiendo esta tradición en una de esas experiencias que perduran en la memoria de los viajeros sin importar cuánto tiempo pase.

El casco antiguo de Chiusa es peatonal, tranquilo y tiene mucho encanto. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Así es el mercado navideño de Chiusa

Gracias a las velas que llenan de luz las calles de este pueblo los domingos, en temporada de Adviento, se dice que Chiusa ofrece uno de los mercados más atmosféricos y acogedores de los Dolomitas, la imponente cadena montañosa de los Alpes en el norte de Italia.

En estas fechas, su casco antiguo se transforma por completo, animando a visitantes y residentes a vivir una experiencia que combina tradición, calidez y la posibilidad de encontrar diferentes elementos, bebidas y platos típicos del destino en puestos que adornan sus calles.

Para los habitantes de habla alemana, Chiusa es uno de esos lugares que ha enamorado a lo largo de los siglos a numerosos artistas, poetas y pensadores con sus edificios históricos, sus animadas plazas y su encantador entramado medieval.