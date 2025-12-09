Suscribirse

Turismo

El “curioso” pueblo donde la Navidad cobra vida con miles de velas encendidas durante los cuatro fines de semana de Adviento

Cada noche de diciembre, este destino se ilumina con un brillo inigualable que anuncia la llegada de una de las épocas más esperadas del año.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
9 de diciembre de 2025, 6:11 p. m.
Chiusa, Klausen / Italia
Decoración de las calles de Klausen-Chiusa en Navidad | Foto: Getty Images

En diciembre, muchos rincones del mundo se llenan de luz, tradiciones y un encanto especial que anuncia la llegada de una de las épocas más esperadas del año: la Navidad. Durante esta celebración, que invita a soñar y a compartir en familia, no solo las grandes ciudades se iluminan, sino que transforma pueblos pequeños en escenarios de ensueño.

Un ejemplo claro de esa magia navideña que ilumina diferentes destinos del planeta, se vive en el encantador pueblo de Chiusa (Klausen), ubicado en el corazón del Tirol del Sur, en el Valle de Isarco, Italia. Este destino se ha convertido en un verdadero testimonio de cómo la Navidad puede transformar cada calle, cada fachada y cada rincón en un escenario luminoso y lleno de encanto.

Contexto: Grupo Abra y Aerolíneas Argentinas hacen importante anuncio para fortalecer la conectividad aérea entre Colombia y Argentina

Allí, el momento más esperado por viajeros y habitantes llega cuando cae la noche, pues según detalla el portal Moon & Honey Travel, miles de velas se encienden a lo largo de los cuatro fines de semana de Adviento, creando un ambiente íntimo y cálido que envuelve el centro histórico y convierte a Chiusa en un auténtico espectáculo navideño.

Por su parte, el reconocido medio National Geographic destaca en uno de sus artículos que, a medida que la noche avanza sobre este destino, cada vela proyecta una luz tenue que revela la belleza de sus rincones.

Esa iluminación delicada invita a hacer una pausa, a disfrutar del silencio y contemplar la magia que envuelve al pueblo durante esta temporada, convirtiendo esta tradición en una de esas experiencias que perduran en la memoria de los viajeros sin importar cuánto tiempo pase.

Mercado de Navidad de Chiusa
El casco antiguo de Chiusa es peatonal, tranquilo y tiene mucho encanto. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Así es el mercado navideño de Chiusa

Gracias a las velas que llenan de luz las calles de este pueblo los domingos, en temporada de Adviento, se dice que Chiusa ofrece uno de los mercados más atmosféricos y acogedores de los Dolomitas, la imponente cadena montañosa de los Alpes en el norte de Italia.

En estas fechas, su casco antiguo se transforma por completo, animando a visitantes y residentes a vivir una experiencia que combina tradición, calidez y la posibilidad de encontrar diferentes elementos, bebidas y platos típicos del destino en puestos que adornan sus calles.

Contexto: Turista extranjera se mostró emocionada ante la magia de popular pueblo de Boyacá en diciembre: “Es un lugar tan increíble”

Para los habitantes de habla alemana, Chiusa es uno de esos lugares que ha enamorado a lo largo de los siglos a numerosos artistas, poetas y pensadores con sus edificios históricos, sus animadas plazas y su encantador entramado medieval.

Entre sus sitios de interés más recomendados para visitar se encuentra el castillo de Branzoll, que fue centro cultural hasta 1929 y hoy día funciona como vivienda. También está la Cruz de Latzfons, una iglesia situada a 2.311 metros que hoy en día es uno de los lugares de peregrinación más altos de Europa.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Los Fronterizos: la temida banda de presuntos homicidas y traficantes desarticulada por la Policía Metropolitana de Bogotá

2. Impresionante incendio consume un edificio residencial en Nueva York y deja varios heridos

3. Florida reimpulsa restricción: la ley de DeSantis que limita redes sociales a menores vuelve a estar vigente

4. Impactante video: sicario se hizo pasar por cliente y mató a quemarropa al dueño de un restaurante en Barranquilla

5. Venezuela inicia el pago del Bono Complementario Familiar en diciembre: monto y cómo reclamar el beneficio

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ItaliaDestinosNavidad

Noticias Destacadas

-

Aerolínea lanza nuevas rutas que conectan a Barranquilla con cuatro destinos nacionales clave: así arrancó su operación

Redacción Turismo
Chiusa, Klausen / Italia

El “curioso” pueblo donde la Navidad cobra vida con miles de velas encendidas durante los cuatro fines de semana de Adviento

Redacción Turismo
Iza, Boyacá

Estos son los encantos del pueblo de Boyacá conocido como el ‘nido verde’, un destino con historia y riqueza natural

Redacción Turismo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.