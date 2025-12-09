El Grupo Abra y Aerolíneas Argentinas anunciaron la ampliación de un nuevo acuerdo de código compartido bilateral, diseñado para fortalecer la conectividad aérea entre Colombia y Argentina.

Con esta iniciativa, presentada el 9 de diciembre de 2025, los pasajeros de Avianca y de la compañía estatal argentina podrán volar más fácil al tener un solo tiquete entre ambas aerolíneas, realizar un único check-in, y disfrutar de conexiones más ágiles y eficientes entre múltiples destinos en Colombia, Argentina y otros países de la región.

De acuerdo con lo informado por las compañías a través de un comunicado, este avance operativo se enmarca en el Memorando de Entendimiento (MoU) que ambas partes firmaron en octubre de 2023 y extiende la cooperación que Aerolíneas Argentinas mantiene con GOL —la otra aerolínea fundadora del Grupo Abra— desde 2014.

Con este acuerdo, Avianca podrá ofrecer a sus pasajeros conexiones desde Buenos Aires hacia 12 destinos dentro de Argentina, los cuales son: Bahía Blanca, Bariloche, Comodoro Rivadavia, El Calafate, Mar del Plata, Mendoza, Neuquén, Rosario, Ushuaia, Iguazú, Salta y Tucumán.

Aerolíneas Argentinas es la línea nacional de vuelos en ese país | Foto: NurPhoto via Getty Images

Por su parte, Aerolíneas Argentinas sumará a su oferta comercial conexiones desde Bogotá a 9 ciudades: Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Medellín, Pereira, San Andrés y Santa Marta.

Además, el acuerdo interlínea existente se extiende para sumar 18 destinos en Argentina y Brasil, operados por Aerolíneas Argentinas, y 12 destinos en Centro y Suramérica, operados por Avianca.

“Este nuevo paso en nuestra alianza con Avianca nos permite seguir avanzando en la construcción de una red regional más sólida, con mejores opciones para nuestros pasajeros y una oferta más competitiva”, destacó Fabián Lombardo, CEO de Aerolíneas Argentinas.

Entre tanto, Adrian Neuhauser, CEO de Abra, comentó: “Estamos muy felices de firmar este acuerdo con Aerolíneas Argentinas porque permitirá fortalecer la conectividad de nuestros clientes en Avianca en el Cono Sur, acercar a Argentina y a Colombia”.

Asimismo, reiteró su compromiso en seguir “construyendo el proyecto de tener más y mejor competencia en la región para que así los clientes tengan cada vez más opciones”.

Por ahora, ambas compañías seguirán trabajando de manera conjunta para obtener todas las autorizaciones requeridas que permitirán la puesta en marcha completa de este acuerdo, con el cual se busca beneficiar a millones de viajeros, especialmente a quienes están interesados en visitar nuevos destinos de Argentina o Colombia.