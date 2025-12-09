Suscribirse

El municipio de Antioquia que se consolida como un destino turístico sostenible, rico en historia y tradición

Cuenta con un clima tropical húmedo y es uno de los secretos mejor guardados del departamento.

Redacción Turismo
9 de diciembre de 2025, 8:38 p. m.
Carepa, Antioquia
Panorámica de Carepa, Antioquia. | Foto: Créditos: Fontur / API

En la subregión de Urabá, en Antioquia, se esconde uno de los secretos mejor guardados del departamento, un lugar conocido por su extraordinaria biodiversidad, la riqueza de sus tradiciones y por ser parte esencial del cálido eje bananero de esta zona del país.

Se trata del municipio de Carepa, un encantador pueblo que se consolida como un destino turístico sostenible, rico en historia y tradición en el territorio antioqueño, según destaca el Fondo Nacional de Turismo (Fontur).

Gracias a su clima tropical húmedo — con una temperatura media de 29 grados centígrados —, y su belleza natural, esta población atrae principalmente a quienes buscan combinar historia, biodiversidad y cultura en una experiencia única.

Además, se destaca como motor de desarrollo económico y social para la región, con iniciativas que promueven su patrimonio cultural como las Fiestas del Papagayo y el Retorno, una celebración que cada año, del 13 al 16 de diciembre, transforma el municipio en un escenario vibrante lleno de vida, color y tradición.

Carepa, Antioquia
Así es Carepa, Antioquia. | Foto: Créditos: Fontur / API

Durante estos cuatro días de celebración, Carepa se transforma por completo: sus calles se llenan de color, música y tradición gracias a desfiles, presentaciones artísticas, muestras gastronómicas y una variada programación cultural que resalta lo mejor de su identidad local.

De esta manera, cada actividad rinde homenaje a las raíces del municipio y al espíritu alegre de su gente, convirtiendo este evento en un escenario vibrante donde se encuentran residentes, visitantes y todo aquel que esté buscando una conexión profunda con la naturaleza.

Como ejemplo de turismo sostenible, este pueblo antioqueño maneja un enfoque respetuoso hacia su entorno natural, trabajando en comunidad para fortalecer su competitividad y productividad sin comprometer su riqueza ecológica.

Los encantos que hacen de Carepa un destino único

De acuerdo con el portal de turismo Antioquia es Mágica, esta población es conocida popularmente como el “emporio de la riqueza” y su nombre es derivado del lenguaje de los indígenas del Urabá antioqueño, catíos emberá, para los cuales significa “papagayo”.

Respecto a los encantos de este destino, destaca lugares como la Serranía del Abibe, un parque natural que enamora con su diversidad de fuentes hídricas de gran importancia para el municipio.

También está el Cerro de la Cruz, donde los feligreses pueden realizar el viacrucis y encontrar todas las estaciones; o visitar la Casa de la Cultura Leonel Herrera Uribe, un espacio ideal para los amantes de la cultura.

Adicionalmente, en el parque principal, conocido como la Zona Rosa del pueblo, se encuentran diferentes establecimientos comerciales, con diferentes opciones de gastronomía, zonas verdes y escenarios deportivos.

