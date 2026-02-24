El paraíso perfecto para vivir un plan de naturaleza entre selva y cascadas, a dos horas y media de Villavicencio

Los Llanos Orientales son un buen destino para no perderse en Colombia, y más si el propósito es vivir experiencias de aventura y naturaleza, y el departamento del Meta es perfecto para este plan y para conectar con la cultura llanera.

Este territorio alberga joyas naturales como el imponente Caño Cristales, famoso por sus colores que lo convierten en uno de los ríos más hermosos del mundo, además del Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena, que ofrece una biodiversidad única, senderismo y contacto directo con ecosistemas extraordinarios, entre muchos otros lugares de interés.

El pueblo del Meta que en el pasado se llamó Boquemonte, un destino con múltiples atractivos

Entre ríos, montañas y extensas llanuras, esta tierra brinda experiencias auténticas para viajeros que desean desconectarse del ritmo urbano y conectar con la riqueza natural y cultural de Colombia.

En esta región, uno de los lugares imperdibles para visitar es Mesetas, que es epicentro de una gran riqueza hídrica, donde se aprecian imponentes cascadas para disfrutar a solo dos horas y media de Villavicencio.

Mesetas es uno de los destinos para vivir planes de aventura en el departamento del Meta. Foto: Instituto de Turismo del Meta/API.

El Instituto de Turismo del Meta indica que en este municipio los viajeros encuentran una combinación entre selva, afluentes y una hermosa llanura, complementada por su deliciosa gastronomía.

“Aquí confluye la Amazonía, la Orinoquía y los Andes colombianos, convirtiéndolo en un territorio que alberga también un porcentaje del Páramo Cruz Verde de Sumapaz, logrando así que el 51% de este municipio esté destinado a la conservación y la preservación natural”, precisa la mencionada fuente.

El municipio colombiano que lleva su nombre en honor a un sacerdote y un teniente del ejército, perfecto para el ecoturismo

Es un destino con una ubicación estratégica que destaca por su belleza y tiene un alto potencial en turismo de naturaleza. En la lista de caídas de agua se encuentra la cascada Telares de Cristal, en la cual sus aguas descienden a 40 metros de altura, llegando a un pozo de aguas cristalinas en medio de vegetación nativa y el relajante sonido que genera el agua.

Otro de los lugares paradisíacos que los viajeros pueden visitar en este municipio es Charco Azul, una pequeña playa en medio de la selva que alberga una maravillosa cascada de más de 15 metros de altura, la cual se encuentra en medio del cañón del Sansa, en la vereda El Gobernador.

El Cañón del Güejar es uno de los principales atractivos de Mesetas. Foto: Cortesía Gobernación de Meta

A estos encantos se suma el Gran Cañón del Güejar, que Mesetas comparte con San Juan de Arama, en donde el rafting, el avistamiento de aves y el senderismo enamoran a propios y visitantes.

De acuerdo con información de la Alcaldía, en este municipio el turismo no solo se vive a través de sus paisajes y atractivos naturales, sino también mediante la riqueza de su gastronomía típica llanera.

Quienes lo visitan pueden deleitarse con preparaciones tradicionales que resaltan los sabores auténticos de la región, convirtiendo cada experiencia en un recorrido por la cultura, la tradición y la identidad del Meta.