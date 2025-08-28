Conectividad aérea en Colombia está en aumento: en julio de 2025 se reportó importante incremento

En julio pasado, Colombia registró 1.607 frecuencias aéreas semanales internacionales, lo que representó un incremento del 12,5 % frente al mismo mes de 2024, de acuerdo con cifras oficiales recogidas por Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (Anato).

Este resultado, según señaló esta organización, continúa fortaleciendo a Colombia como un hub competitivo en la región.

“Este dinamismo en la conectividad aérea se presenta conforme al crecimiento en el tráfico de viajeros. Entre enero y julio de 2025, se movilizaron 32.6 millones de pasajeros, es decir, 2,3 % más que en el mismo periodo del año anterior, una cifra que estuvo jalonada por el tráfico internacional, que alcanzó los 14.2 millones de pasajeros, lo que corresponde al 43,5 % de participación del total, con un crecimiento del 8 % al contrastarse con el año anterior”, afirmó Anato.

Aeropuerto El Dorado. | Foto: Invest in Bogotá.

“En respuesta al crecimiento en la llegada de visitantes extranjeros al país, Colombia reafirma su compromiso de seguir ampliando su red aérea internacional, consolidando así su papel estratégico de conexión en América Latina”, explicó Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de Anato.

27 aerolíneas conectan al país con 28 países

Actualmente, 27 aerolíneas conectan a Colombia con 28 países y 52 ciudades internacionales, lo que fortalece la llegada de los turistas a nuevos destinos, abriendo oportunidades para el turismo y la inversión.

Entre febrero y julio de 2025 se abrieron rutas para conectar a Bogotá con Brasilia, Córdoba, Dallas y Tampa; entre Cartagena y Ciudad de México; Medellín con Fort Lauderdale, y Cali con Ciudad de México.

Sin embargo, si bien el país conecta con 5.978 frecuencias semanales a través de 61 ciudades en todo el territorio, en contraste al tráfico internacional, el nacional registró una leve disminución del 2 %, con 18.4 millones de pasajeros movilizados en el mismo periodo.

“Es por eso que se hace indispensable trabajar en estrategias que fortalezcan la conectividad aérea interna, con las diferentes regiones del país, que se promueva no solo el turismo en destinos tradicionales, sino también en aquellos de vocación turística, lo cual es un factor clave para impulsar el desarrollo económico local”, mencionó la dirigente gremial.

Los tres países que concentran el mayor número de reservas aéreas hacia Colombia

Un crecimiento del 3,6 % en el número de reservas aéreas internacionales hacia Colombia, en los próximos meses, reportó esta semana ProColombia.

De acuerdo con la entidad, entre agosto de 2025 y enero de 2026, se han reportado 532.374 reservas, cifra que consolida al país como el segundo país con mayor número en la región, solo después de México, que registró cerca de 2,1 millones.

“En total, el flujo hacia Colombia y sus competidores (México, Perú, Chile y Costa Rica) superó los 3,5 millones de reservas, con una disminución marginal del 1,4 % frente al ciclo previo”, señaló ProColombia.

Estados Unidos, España y México concentran más del 42 % de las reservas.