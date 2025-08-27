El pueblo de Boyacá que tiene nombre de cacique y es conocido como ‘el jardín’, un destino con historia y biodiversidad

Boyacá es reconocido como uno de los destinos más completos del país y a su vez está entre los departamentos con mayor número de municipios: 123.

Uno de ellos es Tibasosa, ubicado a 61 kilómetros de Tunja. Esta población es considerada un destino atractivo para el ecoturismo por su importante biodiversidad. Su hidrografía la componen los ríos Chicamocha y Chiquito, y está rodeado de valles, páramos y laderas, de acuerdo con información del Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr Boyacá).

Historia

Situr Boyacá afirma el nombre del municipio proviene del cacique Tibabosa, quien gobernaba el pueblo indígena asentado en este territorio cuando llegaron los españoles. El significado, en lengua chibcha, de este nombre es ‘capitanía del Susa’.

“En 1539, las tropas de Gonzalo Jiménez de Quesada pasaron por estas tierras en busca del Templo del Sol. En 1777 el corregidor de Tunja, José María Campuzano, devastó el pueblo nativo y anexó los indios a Nobsa. Durante el siglo XVIII, según antecedentes históricos, muchas familias españolas llegaron a este territorio. Esto dio pie para que en 1778 la antigua parroquia se erigiera en municipio”, señal el sistema de información turística en un reseña sobre el pueblo.

En Tibasosa se puede disfrutar de su arquitectura colonial. | Foto: Getty Images

Posteriormente, en el marco de las luchas por la independencia de España, Tibasosa fue uno de los primeros poblados que colaboraron con la causa independentista y “en unirse al movimiento comunero del Socorro y San Gil, a cargo del general Juan Francisco Berbeo, apoyando con tropas, caballos y reces donados por Francisco Mariño Soler y los hermanos Villate, quienes sirvieron en la batalla del Pantano de Vargas”.

Economía

En materia económica, sus pobladores se dedican a la agricultura, la ganadería y la industria de alimentos.

“Uno de sus productos más representativos, desde que en 1935 llegaron las primeras plantas al municipio, es la feijoa: fruto con el que se hacen jugos, cremas, vinos, helados, tortas, dulces, que son comercializados a nivel nacional y proporcionan gran deleite a los visitantes”, destaca Situr Boyacá.

Atractivos

El municipio es conocido con el apelativo del ‘jardín de Boyacá’, debido al importante patrimonio arquitectónico con el que cuenta, el cual está representado en “templos, calles, casas y balcones de la época colonial que son adornados de forma constantemente con geranios, novios, buganvillas y demás flores cultivadas en la localidad”.

Páramo de Guática, un atractivo turístico en Tibasosa, Boyacá. | Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Tibasosa, Boyacá

Entre los atractivos turísticos se destacan el páramo de Guática, que ofrece una imponente vista de poblaciones vecinas como Paipa, Nobsa, Duitama, Sogamoso, Iza y Pesca.