Suscribirse

Turismo

El pueblo de Boyacá que tiene nombre de cacique y es conocido como ‘el jardín’, un destino con historia y biodiversidad

Está ubicado a 61 kilómetros de Tunja.

Redacción Turismo
27 de agosto de 2025, 2:49 p. m.
Tibasosa
Tibasosa tiene diversidad de atractivos para conocer | Foto: Getty Images

Boyacá es reconocido como uno de los destinos más completos del país y a su vez está entre los departamentos con mayor número de municipios: 123.

Uno de ellos es Tibasosa, ubicado a 61 kilómetros de Tunja. Esta población es considerada un destino atractivo para el ecoturismo por su importante biodiversidad. Su hidrografía la componen los ríos Chicamocha y Chiquito, y está rodeado de valles, páramos y laderas, de acuerdo con información del Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr Boyacá).

Contexto: Así es el pueblo de Boyacá que tiene el nombre más largo: un destino lleno de historia y hermosos paisajes

Historia

Situr Boyacá afirma el nombre del municipio proviene del cacique Tibabosa, quien gobernaba el pueblo indígena asentado en este territorio cuando llegaron los españoles. El significado, en lengua chibcha, de este nombre es ‘capitanía del Susa’.

“En 1539, las tropas de Gonzalo Jiménez de Quesada pasaron por estas tierras en busca del Templo del Sol. En 1777 el corregidor de Tunja, José María Campuzano, devastó el pueblo nativo y anexó los indios a Nobsa. Durante el siglo XVIII, según antecedentes históricos, muchas familias españolas llegaron a este territorio. Esto dio pie para que en 1778 la antigua parroquia se erigiera en municipio”, señal el sistema de información turística en un reseña sobre el pueblo.

Tibasosa
En Tibasosa se puede disfrutar de su arquitectura colonial. | Foto: Getty Images

Posteriormente, en el marco de las luchas por la independencia de España, Tibasosa fue uno de los primeros poblados que colaboraron con la causa independentista y “en unirse al movimiento comunero del Socorro y San Gil, a cargo del general Juan Francisco Berbeo, apoyando con tropas, caballos y reces donados por Francisco Mariño Soler y los hermanos Villate, quienes sirvieron en la batalla del Pantano de Vargas”.

Economía

En materia económica, sus pobladores se dedican a la agricultura, la ganadería y la industria de alimentos.

“Uno de sus productos más representativos, desde que en 1935 llegaron las primeras plantas al municipio, es la feijoa: fruto con el que se hacen jugos, cremas, vinos, helados, tortas, dulces, que son comercializados a nivel nacional y proporcionan gran deleite a los visitantes”, destaca Situr Boyacá.

Contexto: No es Villa de Leyva ni Ráquira. El pequeño pueblo de calles empedradas y fachadas coloniales para no perderse en Boyacá

Atractivos

El municipio es conocido con el apelativo del ‘jardín de Boyacá’, debido al importante patrimonio arquitectónico con el que cuenta, el cual está representado en “templos, calles, casas y balcones de la época colonial que son adornados de forma constantemente con geranios, novios, buganvillas y demás flores cultivadas en la localidad”.

Páramo de Guática, un atractivo turístico excepcional para practicar senderismo: ¿dónde queda y cuál es su nivel de dificultad?
Páramo de Guática, un atractivo turístico en Tibasosa, Boyacá. | Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Tibasosa, Boyacá

Entre los atractivos turísticos se destacan el páramo de Guática, que ofrece una imponente vista de poblaciones vecinas como Paipa, Nobsa, Duitama, Sogamoso, Iza y Pesca.

Otro sitio imperdible es el Museo de Arte Religioso, declarado monumento nacional y ubicado en una de las casonas coloniales a orillas del río Chicamocha.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Inesperado giro en caso de menor que asesinó a su papá, un mayor del Ejército, y a su hermana en Bogotá. Fiscalía pidió preclusión

2. Apagón deportivo: Fox y YouTube TV dejarían a millones de seguidores sin NFL ni fútbol universitario en pleno arranque de temporada

3. Hubo revolcón y Egan cede puestos: clasificación general de la Vuelta a España tras la etapa 5

4. Confirman asistencia de Petro a evento de la Corte Suprema y le envían mensaje en medio de tensiones: “Oportunidad de conversar”

5. Julián Domínguez, presidente de Confecámaras, renunció a su cargo; SEMANA había revelado polémicas en su gestión

LEER MENOS

Noticias relacionadas

BoyacáTurismo en Colombiadestinos turísticos en colombia

Noticias Destacadas

El Ministerio de Comercio destinó $5.093 millones (87 % de los recursos) para impulsar el turismo en El Banco, Santa Bárbara de Pinto, Sitionuevo (corregimiento de Nueva Venecia) y San Basilio de Palenque.

Destinos con color: el proyecto con el que buscan impulsar el turismo comunitario en estos cuatro pueblos del Caribe colombiano

Redacción Turismo
Planes imperdibles en Caracolí, Antioquia: una joya entre ríos, bosques húmedos y tropicales

El pequeño municipio de Antioquia donde aún se usan los antiguos rieles del ferrocarril, un mágico destino a 3 horas de Medellín

Redacción Turismo
Atractivos turísticos de Colombia

Viajera asegura haber descubierto en Colombia “uno de los termales más alucinantes de Suramérica”, ¿dónde se encuentra?

Redacción Turismo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.