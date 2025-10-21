Suscribirse

Turismo

Si va a salir de viaje, esta podría ser la mejor forma de empacar su ropa y ahorrar espacio en el equipaje

Se trata de una práctica que se ha vuelto cada vez más común entre los viajeros y es bastante sencilla.

Redacción Turismo
21 de octubre de 2025, 7:46 p. m.
Equipaje
Empacar eficientemente es una habilidad esencial para cualquier viajero, | Foto: Getty Images

Descubrir el mejor método a la hora de empacar la maleta puede ser bastante sencillo si se conocen las ventajas y desventajas de cada práctica.Las dos más comunes usadas entre los viajeros son: llevar la ropa enrollada y doblada, ¿cuál es mejor?

Según los comentarios de algunos viajeros en redes sociales y algunas plataformas o agencias de viajes, enrollar la ropa es la técnica que más ha ganado popularidad en los últimos años por varios factores.

Una de las principales ventajas de enrollar la ropa es que ayuda a ocupar con mayor eficiencia el espacio disponible en la maleta. Al enrollar, se reducen bolsas de aire o espacios vacíos entre prendas, lo que permite “llenar” esas zonas que a menudo quedan vacías.

¿Por qué enrollar en lugar de doblar?

Otro beneficio señalado por viajeros y expertos sobre esta práctica es que se pueden reducir las arrugas, especialmente en tejidos ligeros o prendas informales.

Además, al empacar las prendas enrolladas se facilita la organización visual del contenido de la maleta, lo que permite un acceso más rápido a lo que se necesita sin tener generar desorden.

Equipaje
Evitar las arrugas en el equipaje sí es posible. Todo depende de la prenda y el modo en que se doblan. | Foto: Getty Images

¿Cuándo es mejor usar esta técnica?

Como se mencionó anteriormente, este método de empaque en el equipaje es más eficaz para ropa informal, ligera o de tejido sintético, como camisetas, ropa interior, pantalones de tela liviana o materiales que no se arrugan con facilidad.

En cambio, prendas estructuradas o pesadas —como camisas elegantes o trajes— suelen conservar mejor su forma si se pliegan adecuadamente.

Si el viaje implica cambiar de lugar de manera frecuente o se basa en una maleta de mano, usar esta técnica ayuda enormemente, además, es útil si se utilizan organizadores que permitan agrupar las prendas de forma más eficiente.

Tips para enrollar la ropa de manera correcta

  • Primero se aconseja elegir las prendas de vestir apropiadas para aplicar esta técnica.
  • Posteriormente, se deben eliminar arrugas antes de enrollar, pues un rollo bien hecho evita pliegues indeseados.
  • La mejor manera de enrollar cada prenda es hacerlo de manera firme, pero sin deformarla, de tal forma que quede compacta y mantenga su forma cilíndrica.
  • Enseguida, se aconseja colocar las prendas enrolladas en la maleta de modo que rellenen esquinas y espacios intermedios. De esta manera se evitará que quedan espacios.
  • Para ropa más pesada o formal, lo mejor es usar el método tradicional de doblado. En este caso, es importante priorizar el cuidado de la prenda más que ahorrar espacio.

