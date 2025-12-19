Turismo

Los dos destinos boyacenses que hacen parte del programa “pueblos que enamoran”, destacan por su belleza natural y arquitectónica

Estos destinos son ideales para visitar si se está de viaje por esta región del país.

Siga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
19 de diciembre de 2025, 3:38 p. m.
El Cocuy es uno de los pueblos que enamoran en Boyacá.
El Cocuy es uno de los pueblos que enamoran en Boyacá. Foto: Getty Images

En Colombia hay muchos destinos con un gran potencial turístico, que en muchas ocasiones no han sido visibilizados, pero que tienen una amplia oferta para brindarles a los viajeros experiencias únicas y diferentes.

Así las cosas y con la idea de estos lugares se conozcan, se puso en marcha la iniciativa Pueblos que Enamoran del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Fondo Nacional del Turismo (Fontur), para visibilizar los destinos que tienen características especiales y únicas, en aras de fortalecer la actividad turística en las regiones.

Un total de 25 lugares hacen parte de este plan y son sitios que destacan por su arquitectura, artesanías, folclor, gastronomía, historia y naturaleza. En este marco hay dos pueblos boyacenses que tienen unas características muy especiales y que vale la pena visitar. Se trata de El Cocuy e Iza.

Iza

Uno de los destinos que enamoran en Boyacá es Iza, un pequeño pueblo en donde su arquitectura colonial es un encanto, además de estar rodeado de belleza natural. Fue declarado Bien de Interés Cultural de carácter nacional en 2002 y se destaca por su riqueza histórica, arqueológica, arquitectónica, natural, religiosa y cultural.

Iza, Boyacá
Este municipio de Boyacá destaca por su arquitectura colonial. Foto: Getty Images

Este lugar les ofrece a los residentes y visitantes un clima templado, con temperaturas que oscilan entre los 15 y 18 grados centígrados, y se localiza a 13 kilómetros de Sogamoso y a 90 de Tunja.

Además de admirar su belleza colonial, los turistas encuentran en Iza un buen lugar para relajarse en sus aguas termales naturales, reconocidas por sus supuestas propiedades terapéuticas y relajantes.

Además, allí se encuentra el Templo del Divino Salvador, construido en 1678 con adobe y teja de barro, del cual aún se conservan elementos como las pilas bautismales, el púlpito y el altar mayor, a pesar de que ha enfrentado algunos cambios.

El Cocuy

Por su parte, El Cocuy es un lugar lleno de historia y cultura, además de una gran riqueza natural. Datos del Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr) indican que la denominación de Cocuy proviene del insecto coleóptero conocido como Cocuyo, muy abundante en la región.

Iglesia de El Cocuy, Boyacá
La iglesia Nuestra Señora del Rosario es uno de los atractivos para visitar en el municipio de El Cocuy, en Boyacá. Foto: Getty Images

En este pueblo los viajeros pueden visitar el Museo Vivo de la Ruta de la Sal, un recorrido que hace homenaje al camino que era usado por los indígenas asentados y también apreciar antiguas edificaciones. Tiene un camino que se conoce como Calle Real, en el que se encuentra la Casa del General Santos Gutiérrez y el Teatro de Boyacá, el Palacio de Justicia, el hotel Casa Muñoz y la Casa de la Cultura.

Además de su patrimonio ancestral, histórico y cultural, este es un territorio en el que los viajeros se encuentran con llanos, bosques, páramos y nevados únicos, con una gran biodiversidad que está representada en muchas especies de fauna como los osos de anteojos, venados, águilas y tigrillos y, de flora, como frailejones, cedros y totumos.

Uno de sus grandes atractivos es la Sierra Nevada del Cocuy, Güicán y Chita, la cual se encuentra ubicada dentro del Parque Nacional Natural El Cocuy, en el límite entre los departamentos de Boyacá y Arauca, con una extensión de 306.000 hectáreas.

Los dos destinos boyacenses que hacen parte del programa "pueblos que enamoran", destacan por su belleza natural y arquitectónica

