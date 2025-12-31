Turismo

El país europeo al que los colombianos podrán viajar sin visa en 2026, un destino ideal para el ecoturismo

Se trata de una alternativa poco conocida para viajar por Europa fuera de los circuitos tradicionales.

La Catedral del Espíritu Santo en Minsk, Bielorrusia, al anochecer. Minsk, Belarús (Bielorrusia), Europa. Foto: Getty Images

Actualmente, los ciudadanos colombianos tienen la posibilidad de ingresar sin visa a varios países alrededor del mundo, incluyendo destinos en Europa, lo que impulsa el turismo y facilita la exploración internacional.

Por eso, si es uno de los viajeros que le gusta aprovechar estas oportunidades y busca ampliar su horizonte viajero en 2026, en la lista de próximos destinos para explorar no puede faltar Belarús, un país que se consolida como una alternativa poco conocida para viajar por Europa fuera de los circuitos tradicionales.

Este destino es una opción atractiva para el ecoturismo, gracias a su abundante naturaleza y paisajes ideales para el contacto con el entorno, ofreciendo a sus visitantes experiencias auténticas e inolvidables.

Según informó la Cancillería de Colombia, desde el 19 de diciembre de 2025 entró en vigor el acuerdo de exención de visado para estancias cortas entre Colombia y Belarús, también conocido como Bielorrusia. Este convenio fue firmado el pasado 9 de abril, una vez culminaron los procedimientos internos de formalización entre la República de Colombia y la República de Belarús.

Requisitos para visitar Belarús

Con este anuncio, el único requisito que deberán cumplir los ciudadanos colombianos para ingresar, permanecer y transitar por el territorio de Belarús será portar un pasaporte ordinario o de emergencia vigente.

De esta manera, podrán recorrer el país con tranquilidad por un período máximo de 90 días calendario. No obstante, esta exención de visa para estancias cortas aplica solamente para viajes de turismo y no autoriza actividades laborales ni académicas.

Esta flexibilización del régimen de visados entre Colombia y Belarús, abre nuevas puertas para el intercambio cultural y el encuentro entre viajeros de ambos países, fortaleciendo los lazos bilaterales y, al mismo tiempo, áreas como el comercio en ambas naciones.

¿Por qué visitar este país europeo?

Belarús es un destino ubicado en Europa del este que limita con Rusia, Ucrania, Polonia, Lituania y Letonia, gracias a su riqueza natural, este país invita a descubrir paisajes verdes y una cultura marcada por su historia.

Su capital, Minsk, combina arquitectura imponente, amplias avenidas y espacios naturales. Aunque no cuenta con salida al mar, Belarús sorprende con sus más de 11.000 lagos y múltiples zonas pantanosas, resultado de la erosión glaciar.

Entre los atractivos que lo convierten en un destino ideal para el ecoturismo, sobresalen sus parques naturales, entre ellos Belavezhskaya Puscha, una reserva compartida con Polonia y declarada Patrimonio de la Biosfera por la Unesco.

Arquitectura monumental soviética de Minsk
Junio ​​de 2019 – Vista aérea del complejo arquitectónico Puertas de Minsk, Bielorrusia Foto: Getty Images
En este lugar, según indica su página web, se conservan algunos de los últimos bosques primarios de Europa. Allí, los visitantes pueden disfrutar de planes que incluyen excursiones guiadas, recorridos en bicicleta, rutas de senderismo y otras actividades en contacto directo con la naturaleza.

Para quienes desean aprender más sobre la cultura bielorrusa, se recomienda visitar sus museos, distribuidos en las diferentes ciudades, así como las galerías de arte. Además, de acuerdo con el portal oficial de turismo de Belarús, la capital y todos los centros regionales también cuentan con teatros.

