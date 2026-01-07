En un artículo de la reconocida revista National Geographic, la Piedra del Peñol aparece como una de las grandes maravillas de Colombia que todo viajero debería incluir en su lista de destinos para visitar, al menos una vez en la vida, para disfrutar de su imponente belleza natural.

Este atractivo turístico, situado en el municipio de Guatapé, departamento de Antioquia, es un monolito que emerge en el embalse y ofrece la experiencia de ascender hasta su cima escalando un total de 702 escalones.

Así reaccionó turista español al probar, por primera vez, el ajiaco santafereño: “Terminé mezclándolo todo”

Al finalizar este desafío, la recompensa está en admirar una espectacular vista panorámica del paisaje y tomar las mejores fotografías de este rincón antioqueño que, cada año, atrae a miles de turistas nacionales y extranjeros.

Por eso, si planea visitar este lugar en 2026, es importante tener en cuenta los ajustes que se realizaron en cuanto a las tarifas de ingreso. A través de sus redes sociales, los administradores de la Piedra del Peñol informaron que el costo de la entrada aumentó a partir del 1 de enero.

Durante 2025, el precio oscilaba entre los 25.000 y 30.000 pesos, dependiendo de la temporada y la afluencia de visitantes; sin embargo, a partir del 1 de enero de este año, quienes deseen llegar a la cima deberán pagar 35.000 pesos por persona.

Este cambio en la tarifa estableció un valor único para todos los visitantes, dejando atrás las variaciones que se presentaban en años anteriores y que dependían de la temporada o del nivel de afluencia de público.

El sitio oficial del atractivo confirmó la información por medio de un comunicado oficial, en el que se destacó que el ascenso a este monolito es mucho más que una simple visita turística: “es una experiencia que se queda contigo para siempre”.

“Desde cada escalón hasta la vista que te deja sin palabras. La cima te está esperando”, agregó la empresa que administra La Piedra del Peñol a través de sus redes sociales.

Los municipios de Santander que celebrarán sus ferias y fiestas durante el puente festivo de Reyes

El anuncio del incremento en la tarifa para visitar este atractivo antioqueño ha provocado diversas reacciones entre los internautas. Mientras algunos usuarios han expresado su inconformidad con el ajuste, otros señalan que el nuevo valor podría afectar la llegada de turistas, ya que se trata del costo más alto registrado hasta el momento para acceder a la reconocida escalera.

Según el medio local DiariOriente, en 2013, la entrada costaba 10.000 pesos. Para 2016 había subido a 15 000 pesos, y luego pasó a 18 000 pesos, antes de 2020.

Por último, llegó al aumento de 25.000 pesos, máximo 30.000 pesos en 2025, de acuerdo con la temporada turística.