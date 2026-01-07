Turismo

Cambian las tarifas de ingreso para subir a la Piedra del Peñol en 2026: conozca los nuevos precios para programar su visita

El aumento en la tarifa de ascenso a este icónico monolito empezó a regir desde el primero de enero de 2026.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
7 de enero de 2026, 5:04 p. m.
La Piedra del Peñol está en Antioquia.
La Piedra del Peñol está en Antioquia. Foto: DIEGO ANDRÉS ZULUAGA

En un artículo de la reconocida revista National Geographic, la Piedra del Peñol aparece como una de las grandes maravillas de Colombia que todo viajero debería incluir en su lista de destinos para visitar, al menos una vez en la vida, para disfrutar de su imponente belleza natural.

Este atractivo turístico, situado en el municipio de Guatapé, departamento de Antioquia, es un monolito que emerge en el embalse y ofrece la experiencia de ascender hasta su cima escalando un total de 702 escalones.

Así reaccionó turista español al probar, por primera vez, el ajiaco santafereño: “Terminé mezclándolo todo”

Al finalizar este desafío, la recompensa está en admirar una espectacular vista panorámica del paisaje y tomar las mejores fotografías de este rincón antioqueño que, cada año, atrae a miles de turistas nacionales y extranjeros.

Por eso, si planea visitar este lugar en 2026, es importante tener en cuenta los ajustes que se realizaron en cuanto a las tarifas de ingreso. A través de sus redes sociales, los administradores de la Piedra del Peñol informaron que el costo de la entrada aumentó a partir del 1 de enero.

Turismo

A tres horas de Medellín: estos son los encantos del municipio más poblado del suroeste antioqueño, ideal para el ecoturismo

Turismo

Así es uno de los municipios más fríos de Colombia, un imperdible destino con rica historia y grandes atractivos

Turismo

Los municipios de Santander que celebrarán sus ferias y fiestas durante el puente festivo de Reyes

Turismo

¿Dónde alojarse en Costa Rica? Conozca estos dos hoteles que están entre los mejores del país

Turismo

El pueblo del Eje Cafetero conocido como la ‘perla’, un encantador destino reconocido por su arquitectura y bellos paisajes

Turismo

Tres pueblos de Boyacá para disfrutar el primer puente festivo de 2026

Turismo

Ojo al dato: este es el sitio de interés antioqueño que abre sus puertas en enero con entrada gratuita

Turismo

Siete datos desconocidos de la Piedra del Peñol, atractivo turístico imperdible cerca de Medellín

Turismo

¿Cuánto cuesta hacer parapente en Guatapé?

Medellín

Tragedia en Guatapé: esta fue la advertencia del esposo de mujer que murió mientras subía las escaleras de la Piedra del Peñol

Durante 2025, el precio oscilaba entre los 25.000 y 30.000 pesos, dependiendo de la temporada y la afluencia de visitantes; sin embargo, a partir del 1 de enero de este año, quienes deseen llegar a la cima deberán pagar 35.000 pesos por persona.

Este cambio en la tarifa estableció un valor único para todos los visitantes, dejando atrás las variaciones que se presentaban en años anteriores y que dependían de la temporada o del nivel de afluencia de público.

El sitio oficial del atractivo confirmó la información por medio de un comunicado oficial, en el que se destacó que el ascenso a este monolito es mucho más que una simple visita turística: “es una experiencia que se queda contigo para siempre”.

“Desde cada escalón hasta la vista que te deja sin palabras. La cima te está esperando”, agregó la empresa que administra La Piedra del Peñol a través de sus redes sociales.

Los municipios de Santander que celebrarán sus ferias y fiestas durante el puente festivo de Reyes

El anuncio del incremento en la tarifa para visitar este atractivo antioqueño ha provocado diversas reacciones entre los internautas. Mientras algunos usuarios han expresado su inconformidad con el ajuste, otros señalan que el nuevo valor podría afectar la llegada de turistas, ya que se trata del costo más alto registrado hasta el momento para acceder a la reconocida escalera.

Según el medio local DiariOriente, en 2013, la entrada costaba 10.000 pesos. Para 2016 había subido a 15 000 pesos, y luego pasó a 18 000 pesos, antes de 2020.

Por último, llegó al aumento de 25.000 pesos, máximo 30.000 pesos en 2025, de acuerdo con la temporada turística.

Más de Turismo

Andes, Antioquia

A tres horas de Medellín: estos son los encantos del municipio más poblado del suroeste antioqueño, ideal para el ecoturismo

MUNICIPIO DE GUATAPÉ, PIEDRA DEL PEÑOL

Cambian las tarifas de ingreso para subir a la Piedra del Peñol en 2026: conozca los nuevos precios para programar su visita

Ipiales

Así es uno de los municipios más fríos de Colombia, un imperdible destino con rica historia y grandes atractivos

Festividades puente de Reyes 2026

Los municipios de Santander que celebrarán sus ferias y fiestas durante el puente festivo de Reyes

Nekajui Península Papagayo, a Ritz-Carlton Reserve, está en medio de árboles nativos y muy cerca a la playa.

¿Dónde alojarse en Costa Rica? Conozca estos dos hoteles que están entre los mejores del país

Risaralda, municipio de Caldas.

El pueblo del Eje Cafetero conocido como la ‘perla’, un encantador destino reconocido por su arquitectura y bellos paisajes

Zetaquira, Boyacá

Tres pueblos de Boyacá para disfrutar el primer puente festivo de 2026

Envigado, Antioquia

Ojo al dato: este es el sitio de interés antioqueño que abre sus puertas en enero con entrada gratuita

Por estos días, Cartagena se convierte en escenario de identidad, resistencia y alegría.

Tres destinos colombianos que son tendencia en ‘rankings’ internacionales de viajes para 2026

Videos virales de redes sociales

En video: así fue el emotivo viaje de más de 50 abuelos para conocer el mar gracias al Chico de la ruana

Noticias Destacadas