Avistamiento de ballenas: Parques Nacionales dio recomendaciones clave para disfrutar de esta actividad en el Pacífico

En el marco de la temporada de avistamiento de ballenas jorobadas en el Pacífico colombiano, Parques Nacionales Naturales de Colombia realizó una serie de recomendaciones para los turistas que desean disfrutan de esta actividad en áreas protegidas como Gorgona, Utría y Uramba Bahía Málaga.

“Existen diversas formas de realizar actividades de avistamiento de mamíferos acuáticos, pero todas deben ajustarse a medidas responsables. Invitamos a los visitantes a tener en cuenta las siguientes recomendaciones, con las cuales se garantiza un avistamiento tan emocionante como respetuoso con las ballenas”, señaló la entidad en un comunicado.

Las recomendaciones son las siguientes:

Zona de espera y embarcaciones

Todas las embarcaciones deben estar acompañadas por un intérprete ambiental.

La observación de los animales se realizará por orden de llegada de las embarcaciones.

El horario permitido para el avistamiento es de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Si solo hay una embarcación en el área, la permanencia no debe superar los 30 minutos.

Si hay más de una embarcación, el tiempo máximo será de 15 minutos. Se recomienda un máximo de tres embarcaciones simultáneas observando un mismo individuo o grupo.

El acercamiento debe hacerse de manera lenta, paralela y siempre por detrás.

Mantener una distancia mínima de 200 metros de los individuos.

Se permiten máximo cinco embarcaciones por grupo de ballenas, con el motor en neutro.

No se deben seguir a las hembras con sus crías.

Operar siempre a baja velocidad y no superar los 18 km/h.

La temporada de avistamiento de estas especies se extiende de julio a octubre de cada año. | Foto: Getty Images

Durante el avistamiento

Usar chaleco salvavidas mientras permanezca en la embarcación.

No ingerir licor antes, durante ni después del avistamiento.

No arrojar objetos al agua.

Utilizar ropa y calzado cómodos.

Aplicar bloqueador solar y repelente.

Usar gorra y llevar capa impermeable.

Otras recomendaciones

Ruidos: según señaló Parques Nacionales, aunque la emoción puede ser grande durante el avistamiento, se debe mantener un tono de voz bajo y evitar ruidos fuertes como gritos, risas, silbidos, sonidos grabados o ecosondas. Tampoco se deben arrojar elementos al agua ni golpear la superficie de esta o de la embarcación.

Interacción y alimentación: algunas especies de mamíferos acuáticos pueden acercarse a embarcaciones o infraestructuras costeras, lo que genera interacciones muy cercanas con las personas. En estos casos, la entidad recomienda evitar cualquier tipo de contacto. No se debe alimentar a los animales ni provocar su acercamiento con atrayentes como comida.

Bahía Málaga, un sitio destacado

El parque nacional natural Uramba Bahía Málaga, declarado el 4 de agosto de 2010 y con una extensión de 47.094 hectáreas, constituye un “santuario de biodiversidad inigualable en la costa Pacífica colombiana”.