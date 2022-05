La cantidad de hamburguesas vendidas durante el Burger Máster 2022

Con éxito cerró el pasado 1 de mayo la edición 2022 del Burger Máster que este año reunió a más de 600 restaurantes en 20 ciudades del país, para que mostraran sus propuestas de lo que debería ser la mejor hamburguesa de Colombia.

Este año el concurso contó con un reto adicional para los participantes, quienes tuvieron que incorporar dos ingredientes 100 % colombianos a su preparación, con la cual buscaron ganarse, no solo al jurado, sino a los millones de comensales que hicieron parte del evento.

Según los organizadores de esta competencia, llevada a cabo en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Bucaramanga, Cúcuta, Cartagena, Santa Marta, Villavicencio, Montería, Ibagué, Pereira, Manizales, Neiva, Armenia, Pasto, Tunja, Yopal, Popayán y Valledupar; al cierre del pasado domingo se vendieron 2,3 millones de hamburguesas.

“Es importante que sepan que estos números corresponden a los informados por cada restaurante que participó. Demuestran lo que juntos hemos logrado hacer por nuestras ciudades y por el país gracias a la ayuda de todos ustedes. Así que estas son cifras reales y verdaderas”, dijo la organización del Burger Máster.

Esto supera las expectativas del empresario Tulio Zuloaga, creador de este concurso, quien por medio de sus redes sociales agradeció a todas las personas que se volcaron a los restaurantes que se unieron a esta iniciativa, que nació en 2017 y este año llegó a su tercera edición.

OJO: MÁS DE 2 MILLONES de hamburguesas se sirvieron durante el BURGER Master (y la cuenta sigue subiendo). AHORA necesitamos tus votos ¿CÓMO VOTAR POR TUS FAVORITAS DEL BURGER Master? pic.twitter.com/zeVlWGKM9O — Tulio Recomienda (@tuliorecomienda) May 2, 2022

“Gracias por ayudarnos a hacer posible todo esto! El BURGER Master se ha convertido en el evento gastronómico más grande del mundo y es colombiano!”, indicó el empresario en un comunicado.

De acuerdo con los organizadores del Burger Máster, las 2.3 millones de hamburguesas vendidas, sumado a las bebidas y adicionales, se convirtieron en más de 40 mil millones de pesos para los participantes de esta competencia. Así mismo destacaron que gran parte de estas ganancias van para el agro colombiano, que es el que suministra gran parte de los ingredientes que se usan.

Por medio de las redes sociales fueron famosas las largas filas de quienes fueron a los diferentes restaurantes participantes de esta edición, para poder conocer las hamburguesas que presentaron al público y en la que destacaron ingredientes fuera de lo convencional como el chicharrón, el agraz, el plátano maduro y el queso costeño; entre otros.

Para esta edición, las hamburguesas tuvieron un costo de 14.000 pesos en todos los restaurantes que participaron. Cabe mencionar que si se quería el producto en combo, tanto las papas como la gaseosa se cobraron de manera adicional el costo fue de 3.000 y 4.000 pesos, respectivamente.

“Las hamburguesas que recibió la gente debieron ser idénticas a las de las fotos, no pueden ser diferentes por ningún motivo. El promedio de las carnes: 150 g. Estas son para consumir en los locales, no se hicieron domicilios porque quisimos que la gente las probara fresquitas y en el ambiente en que nacen. Esa fue la idea de la competencia. El restaurante no empacó, no partió, ni modificó su hamburguesa”, agregó Tulio.

Tulio Zuloaga destacó que esta no fue una oferta, sino una competencia en la que los restaurantes dieron lo mejor de ellos mismos para lograr la hamburguesa ideal y hacerse de esta forma con el título del Burger Máster 2022. Los cinco ganadores de cada ciudad serán anunciados en las próximas semanas. Por ahora, los consumidores realizaron sus votaciones y reseñas en redes sociales.

En las redes sociales de ‘Tulio Recomienda’, las personas interesadas podrán conocer los pasos que deberán seguir para votar por las mejores hamburguesas de esta competencia.