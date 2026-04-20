‘Burger Master en Cali 2026′: precios y los restaurantes que debe visitar

A partir de este lunes, 20 de abril, hasta el domingo 26, la ciudad de Cali ofrecerá un espacio para disfrutar de las más deliciosas y exquisitas hamburguesas que se encuentran en el departamento del Valle del Cauca a través de una nueva edición del ‘Burger Master 2026′.

Burger Master Bogotá: los restaurantes más reconocidos que lideran el ranking este 2026

El gran evento gastronómico, organizado por el influencer Tulio Recomienda, tendrá distintos restaurantes y chefs de la región que compiten para ofrecer las mejores hamburguesas, siendo estas calificadas por los asistentes de las jornadas que se realizarán durante toda la semana.

Durante esta nueva edición, habrá un total de 50 restaurantes de Cali y otras ciudades del departamento, como Jamundí, Palmira, Buga y Tuluá, que participarán durante estos 7 días de ‘Burger Master 2026′.

Durante la edición de este año, se estima que más de 2 millones de hamburguesas sean vendidas durante el evento. Cada una de ellas tendrá un valor fijo de 21.000 pesos, sin contar bebidas o papas que los asistentes podrán adicionar en cada uno de los restaurantes participantes.

Para poder votar por la mejor hamburguesa en el ‘Burger Master Cali’, los asistentes del evento deben descargar la aplicación ‘Tulio Recomienda’, visitar a los restaurantes y calificar la experiencia para elegir el mejor plato de la feria.

Novedades del ‘Burger Master 2026′

Este año, el ‘Burger Master’ estará caracterizado por un gran desafío hacia productos e ingredientes premium, junto con la mezcla de sabores nunca antes vistos por los amantes de las hamburguesas.

Entre las novedades que se verán en el evento, destaca la ‘Oro Negro Burger’, la cual consiste en un pan con orégano y parmesano, acompañado de una carne Angus a la parrilla, una cebolla en reducción de vino tinto y panela, con ingredientes como queso cuajada y alioli de trufa negra.

Otra de las hamburguesas más notables durante esta edición es la del restaurante ‘La Coté’, la cual posee un pan brioche artesanal sellado en mantequilla, una carne de la casa asada en horno a carbón y ahumada en leña, acompañada de queso americano y tocineta caramelizada con sutiles notas de café tostado.

Estos son los restaurantes que participan en el ‘Burger Master Cali 2026’

Para la nueva edición, el departamento del Valle del Cauca contará con los siguientes restaurantes, donde cada asistente podrá disfrutar de las hamburguesas exclusivas de cada una de ellas: