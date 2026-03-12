El funcionamiento del alumbrado público es uno de los elementos clave para la percepción de seguridad en las ciudades. Calles, parques, puentes peatonales y avenidas dependen de este sistema para garantizar visibilidad durante la noche y facilitar el tránsito tanto de peatones como de conductores.

En la ciudad de Bogotá, el mantenimiento de este servicio implica la coordinación entre entidades públicas y operadores privados encargados de la infraestructura eléctrica. Por esa razón, cuando se presentan luminarias dañadas o fallas en el sistema, las autoridades han habilitado canales para que los ciudadanos puedan reportar estos problemas y solicitar su reparación.

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) informó que los ciudadanos pueden reportar fallas en el alumbrado público a través de diferentes canales habilitados por el operador Enel Colombia. Estas herramientas permiten reportar problemas en luminarias ubicadas en calles, parques, puentes peatonales y otros espacios públicos de la ciudad.

La iluminación es parte fundamental de la vía pública en la capital colombiana. Foto: UAESP

Uno de los canales disponibles es el servicio de WhatsApp de la asistente virtual “Elena”, con el número 316 890 6003 en el teléfono celular. Para iniciar el proceso, el usuario debe enviar la palabra “hola”, seleccionar la opción 2 (reportar falla en el servicio de energía) y luego elegir la opción 3 para reportar fallas en el alumbrado público.

Durante el proceso, el sistema solicitará algunos datos básicos, entre ellos el número de cliente que aparece en la factura de energía, así como la dirección y el barrio donde se encuentra la falla. Con esta información, el operador puede registrar el caso y gestionar la atención técnica correspondiente.

Además del canal de WhatsApp, los ciudadanos también pueden reportar daños en las luminarias a través de líneas telefónicas habilitadas para atención las 24 horas. Entre ellas se encuentran el 115 y el (601) 511 5115, números desde los cuales se pueden informar problemas relacionados con el servicio eléctrico o el alumbrado público.

Otra alternativa es utilizar la aplicación móvil ‘Enel Clientes’, desde la cual los usuarios pueden registrar solicitudes relacionadas con fallas en el servicio eléctrico o en el sistema de iluminación pública. Esta plataforma permite realizar el reporte directamente desde el celular y hacer seguimiento al estado del caso registrado.

Enel y las autoridades ofrecen la línea 115 y el (601) 511 5115, además de la aplicación móvil “Enel Clientes”. Foto: NurPhoto via Getty Images

Las autoridades recuerdan que reportar este tipo de fallas es importante para mantener el funcionamiento del sistema de alumbrado y mejorar la seguridad en los espacios públicos. Problemas como luces que no encienden, luminarias parpadeando, chispas en los postes o ruidos en el cableado pueden ser señales de fallas que requieren revisión técnica.

Asimismo, las entidades han señalado que, en algunos casos, la falta de luz en determinados sectores puede deberse a mantenimientos programados en la red eléctrica, por lo que recomiendan consultar previamente esta información a través de los canales oficiales del operador.