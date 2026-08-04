La familia real británica celebra la llegada de un nuevo integrante

La familia real británica vuelve a celebrar la llegada de un nuevo integrante. La princesa Eugenia y Jack Brooksbank dieron la bienvenida a su tercera hija, una niña nacida el lunes 3 de agosto en un hospital de Lisboa, Portugal, según confirmó el Palacio de Buckingham.

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La bebé, cuyo nombre aún no ha sido revelado, nació a las 6:20 p.m. y pesó 6 libras y 9 onzas (aproximadamente 3 kilogramos). Con su llegada, la pareja suma tres hijos: August, de cinco años; Ernest, de tres; y ahora su primera niña.

La noticia fue anunciada tanto por la familia real británica como por la propia princesa Eugenia en sus redes sociales oficiales. En la publicación compartió una fotografía tomada por su esposo, Jack Brooksbank, en la que aparece la recién nacida vistiendo un enterizo rosado con pequeñas alas y un gorro blanco estampado.

Junto a la imagen escribió que tanto ella como su esposo están “más enamorados que nunca” de su hija y agradeció al equipo médico que acompañó el nacimiento.

El Palacio de Buckingham informó además que el rey Carlos III, la reina Camila y los demás miembros de la familia real fueron informados del nacimiento y expresaron su alegría por la llegada de la nueva integrante de la Casa de Windsor. La bebé ocupa el decimoquinto lugar en la línea de sucesión al trono británico, justo después de sus dos hermanos mayores.

El nacimiento se produjo en Lisboa, una ciudad donde Eugenia y Jack Brooksbank pasan buena parte del año desde que decidieron trasladarse parcialmente a Portugal en 2022. Brooksbank trabaja en un proyecto inmobiliario desarrollado por el empresario Michael Meldman, mientras que la princesa continúa viajando con frecuencia al Reino Unido para cumplir algunos compromisos relacionados con las organizaciones benéficas que apoya.

La pareja anunció el embarazo en mayo de 2026 mediante una publicación en redes sociales en la que aparecían sus dos hijos sosteniendo una ecografía. En ese momento expresaron la ilusión con la que esperaban la llegada del nuevo bebé y compartieron que August y Ernest estaban emocionados por convertirse en hermanos mayores.

La historia de amor

La relación entre Eugenia y Jack Brooksbank comenzó en 2010, cuando ambos se conocieron durante unas vacaciones de esquí en Verbier, Suiza. Tras varios años de noviazgo, anunciaron su compromiso en enero de 2018 y contrajeron matrimonio el 12 de octubre de ese mismo año en la Capilla de San Jorge del Castillo de Windsor, escenario de una de las bodas reales más recordadas de los últimos años.

Su primer hijo, August Philip Hawke Brooksbank, nació en febrero de 2021. Dos años más tarde, en el mes de mayo, llegaría Ernest George Ronnie Brooksbank. Con el nacimiento de su hija, la familia queda conformada por tres niños menores de seis años, una etapa que la princesa ha descrito anteriormente como una de las más felices de su vida.