Mundo

Tras el arresto del expríncipe Andrés, crece la conmoción y la incertidumbre en la familia real británica

El hijo de Isabel II y hermano del rey Carlos III estuvo en custodia de las autoridades por más de 11 horas.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
20 de febrero de 2026, 9:14 a. m.
Hay varios periódicos británicos con una imagen y un artículo conjunto de Andrew Mountbatten-Windsor.
Hay varios periódicos británicos con una imagen y un artículo conjunto de Andrew Mountbatten-Windsor. Foto: Getty Images via AFP

El expríncipe Andrés se recluyó este viernes en Sandringham, en la finca privada de Carlos III en el este de Inglaterra, tras ser arrestado el jueves por su vinculación con el caso Epstein, que ha hecho tambalear los cimientos de la monarquía británica. Andrés, que fue excluido de la monarquía a raíz de este escándalo, fue “puesto en libertad bajo investigación” el jueves por la noche.

El expríncipe pasó 11 horas en comisaría, a raíz de unas sospechas de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público por sus vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein entre 2001 y 2011, cuando era representante especial del Reino Unido para el Comercio Internacional.

Donald Trump rompe el silencio tras la detención del expríncipe Andrés, hijo de Isabel II, implicado en el caso Epstein

El mes pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó millones de archivos de su investigación sobre Epstein, incluyendo unos documentos que parecen indicar que el expríncipe transmitió informaciones confidenciales al financiero estadounidense.

Según un correo electrónico dirigido a Epstein, fechado el 24 de diciembre de 2010, el hermano del rey Carlos III remitió “un informe confidencial” sobre oportunidades de inversión en Afganistán. El correo se sumaba a otros documentos que sugieren que en 2010 Andrés envió al financiero informes sobre viajes de trabajo realizados a China, Singapur y Vietnam.

Mundo

Corte Suprema de Estados Unidos da duro golpe a las políticas de Donald Trump y anula los aranceles globales

Estados Unidos

Embajada de EE. UU. abre inscripciones para cursos gratis de inglés en línea: así puede aplicar

Mundo

Fuerte terremoto se registra en el este de Afganistán con magnitud 5,7

Mundo

Importante aeropuerto de Estados Unidos podría llevar el nombre de Donald Trump

Estados Unidos

Fiscalía de EE. UU. acusa a Nicolás Maduro de vender pasaportes diplomáticos a narcotraficantes mexicanos

Mundo

Javier Milei está a punto de aprobar su reforma laboral que extiende a 12 horas la jornada y reduce las indemnizaciones por despido

Mundo

Juan Pablo Guanipa confirmó que fue liberado tras la ley de amnistía en Venezuela y habló de chantaje: “Todo tiene que terminar ya”

Deportes

Canterano de Atlético Nacional seguirá su carrera en tradicional club de Inglaterra: Sueña con el Mundial 2026

Deportes

Premier League: Liverpool dejó escapar la victoria ante el Fulham y el Crystal Palace cayó ante Newcastle

Deportes

Con datos en mano confrontan a críticos de Luis Díaz que lo atacan: medio inglés lo blinda

Andrew Mountbatten Windsor sale de la comisaría de policía de Aylsham.
Andrew Mountbatten Windsor sale de la comisaría de policía de Aylsham. Foto: Getty Images via AFP

Se trata de un caso distinto al de las acusaciones de agresión sexual formuladas contra Andrés por Virginia Giuffre, una estadounidense-australiana enviada por Epstein, que se suicidó en 2025. Ese asunto se cerró con un acuerdo extrajudicial en 2022, por un monto que se mantiene confidencial, pero que, según medios británicos, rondaría los 12 millones de dólares.

Este viernes, casi toda la prensa británica tiene de portada la fotografía de Andrés, cuyo arresto coincidió con su 66.º cumpleaños, saliendo de la comisaría en un vehículo, con aspecto demacrado y la mirada perdida.

El rey Carlos III, dispuesto a colaborar en la investigación contra su hermano el príncipe Andrés por el caso Epstein

“Podemos confirmar que nuestros registros en Norfolk terminaron”, afirmó la policía local en la noche del jueves, tras haber allanado las fincas de Sandringham y la antigua residencia del expríncipe en la finca real de Windsor, al oeste de Londres.

Aunque todavía no se ha anunciado ningún cargo en su contra, la mala conducta en el ejercicio de un cargo público conlleva una pena máxima de cadena perpetua, según el Crown Prosecution Service (Fiscalía de la Corona). El rey Carlos III no cambió su agenda del jueves y asistió a la inauguración de la Semana de la Moda de Londres. En un comunicado, marcó distancias con su hermano y señaló que “la justicia debe seguir su curso”.

CASO JEFFREY EPSTEIN SALPICA SERIAMENTE AL PRINCIPE ANDRÉS Y AL EXPRESIDENTE CLINTON. EL FISCAL GENERAL DE ESTADOS UNIDOS, TODD BLANCHE, ENCABEZA LA INVESTIGACIÓN.
El expríncipe Andrés dejó de estar detenido tras más de 11 horas de custodia. Foto: AFP

Ed Owens, un famoso historiador, comentarista de la monarquía británica y autor especializado en la familia real moderna, reconoció a la AFP la crisis que atraviesa la institución británica.

“Es un momento enormemente significativo para la monarquía británica”, dijo Owens, quien no se atrevió a aventurar si Andrew Mountbatten-Windsor, como debe ser llamado tras ser despojado de todos sus títulos, será formalmente acusado.

El expríncipe Andrés deja la comisaría tras varias horas de arresto por un caso relacionado con Jeffrey Epstein

“Son los elementos desconocidos en este caso particular los que creo que generan tanta preocupación y, posiblemente, representan una amenaza para la monarquía”, añadió Owens.

Al menos nueve fuerzas policiales del Reino Unido han confirmado que están evaluando denuncias derivadas de los archivos de Epstein, muchas de ellas relacionadas con Andrés.

*Con información de AFP.

Más de Mundo

Seis de los nueve jueces de la Corte Suprema son conservadores.

Corte Suprema de Estados Unidos da duro golpe a las políticas de Donald Trump y anula los aranceles globales

Los contenidos estarán disponibles en modalidad virtual para todo el país y para países de habla hispana.

Embajada de EE. UU. abre inscripciones para cursos gratis de inglés en línea: así puede aplicar

Hay varias regiones de Colombia en la que los sismos se registran con mayor fuerza.

Fuerte terremoto se registra en el este de Afganistán con magnitud 5,7

Trump

Importante aeropuerto de Estados Unidos podría llevar el nombre de Donald Trump

Nicolás Maduro enfrenta en una corte federal de Nueva York una acusación ampliada por narcoterrorismo, en la que fiscales de Estados Unidos lo señalan de haber facilitado pasaportes diplomáticos a narcotraficantes cuando fue canciller, según documentos judiciales.

Fiscalía de EE. UU. acusa a Nicolás Maduro de vender pasaportes diplomáticos a narcotraficantes mexicanos

x

Javier Milei está a punto de aprobar su reforma laboral que extiende a 12 horas la jornada y reduce las indemnizaciones por despido

Juan Pablo Guanipa tras su liberación.

Juan Pablo Guanipa confirmó que fue liberado tras la ley de amnistía en Venezuela y habló de chantaje: “Todo tiene que terminar ya”

Un familiar de un preso político se sienta en una silla durante una huelga de hambre frente a la cárcel de la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Caracas, el 16 de febrero de 2026.

Venezuela aprueba ley de amnistía para presos políticos: oposición denuncia que aún hay cientos de detenidos y liberaciones insuficientes

Donald Trump Petroleo dólares

Trump asegura que 50 millones de barriles de crudo venezolano van rumbo a Houston: “Les estamos ayudando mucho con su petróleo”

Noticias Destacadas