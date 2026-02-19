Mundo

Donald Trump rompe el silencio tras la detención del expríncipe Andrés, hijo de Isabel II, implicado en el caso Epstein

El mandatario aseguró que el nuevo episodio contra el hermano menor de Carlos III “es muy malo para la familia real”.

Redacción Mundo
19 de febrero de 2026, 5:16 p. m.
Donald Trump y el príncipe Andrés.
Donald Trump y el príncipe Andrés. Foto: Getty Images

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, respondió este jueves, 19 de febrero, desde el Air Force One al arresto del británico Andrew Mountbatten-Windsor, anteriormente conocido como el príncipe Andrés, llevado a cabo por las autoridades del Reino Unido en la mañana del mismo día, donde el mandatario calificó la situación de “muy triste”.

“Me parece una pena”, declaró Trump a los periodistas en el Air Force One camino a Georgia. “Me parece muy triste. Es muy malo para la familia real”, señaló el líder republicano sobre la detención del antiguo miembro senior de la Corona británica, en medio del escándalo por su implicación con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

El rey Carlos III, dispuesto a colaborar en la investigación contra su hermano el príncipe Andrés por el caso Epstein

Posteriormente, el presidente elogió al hermano del detenido Mountbatten-Windsor, el rey Carlos III calificándolo de “fantástico”, y señaló que el monarca británico visitará Estados Unidos muy pronto durante su administración, esto en medio de las tensiones que mantiene Washington con Europa.

El expríncipe Andrés salió de la comisaría tras su arresto este jueves por sospechas de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público por sus vínculos con Jeffrey Epstein cuando era representante especial de Reino Unido para el Comercio Internacional.

Rey Carlos III, el príncipe Andrés y Jeffrey Epstein
Rey Carlos III, el expríncipe Andrés y Jeffrey Epstein. Foto: Getty Images

Este arresto, sin precedentes en la historia de la familia real, coincidió con el 66 cumpleaños de Andrés. El rey Carlos III expresó que “la justicia debe seguir su curso”.

La policía local de Thames Valley informó en un comunicado que “el hombre arrestado fue liberado bajo investigación”, sin nombrar al sospechoso, como es costumbre en el país. Más temprano, esta autoridad dio cuenta de la detención de “un hombre de unos sesenta años de Norfolk bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público”.

Nuevo escándalo para el príncipe Andrés: habría dado información confidencial a Jeffrey Epstein

La cadena británica difundió una imagen del expríncipe saliendo de una comisaría del condado de Norfolk en el asiento trasero de un automóvil, conmocionado y con la mirada perdida. Según la legislación del Reino Unido, Andrés podía permanecer arrestado 24 horas sin cargos, tras lo cual la policía debía solicitar a los tribunales una prórroga.

Andrew Mountbatten Windsor sale de la comisaría de policía de Aylsham.
Andrew Mountbatten Windsor sale de la comisaría de policía de Aylsham. Foto: Getty Images via AFP

Carlos III declaró en un comunicado que en el caso de su hermano se seguirá un “proceso completo, justo y adecuado” y, como estaba previsto, acudió en el centro de Londres a la inauguración de la Semana de la Moda de la capital británica, sin dar más declaraciones.

Hijas del expríncipe Andrés, salpicadas por el escándalo de Epstein: fueron mencionadas en extraños correos

La mala conducta en el ejercicio de un cargo público conlleva una pena máxima de cadena perpetua, según el Crown Prosecution Service (Fiscalía de la Corona). Por lo que esta podría ser la pena que podría recibir el hermano del rey Carlos III, a quien el año pasado se le despojó de sus títulos y se le ordenó abandonar su mansión en la finca de Windsor.

*Con información de AFP.

(FILES) Britain's Prince Andrew, Duke of York reacts as he leaves St. George's Chapel, in Windsor Castle, after attending the Easter Mattins Service, on March 31, 2024. UK police announced on Thursday 19, 2026, the arrest of ex-prince Andrew on suspicion of misconduct. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)

El expríncipe Andrés deja la comisaría tras varias horas de arresto por un caso relacionado con Jeffrey Epstein

