Mundo

El expríncipe Andrés deja la comisaría tras varias horas de arresto por un caso relacionado con Jeffrey Epstein

Andrew Mountbatten-Windsor, hermano pequeño del rey Carlos de Inglaterra e hijo de la reina Isabel II, fue detenido esta mañana.

Redacción Semana
19 de febrero de 2026, 2:58 p. m.
(FILES) Britain's Prince Andrew, Duke of York reacts as he leaves St. George's Chapel, in Windsor Castle, after attending the Easter Mattins Service, on March 31, 2024. UK police announced on Thursday 19, 2026, the arrest of ex-prince Andrew on suspicion of misconduct. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)
Andrew Mountbatten-Windsor, hermano pequeño del rey Carlos de Inglaterra, dejó la comisaría de Aylsham en la tarde de este 19 de febrero en un vehículo, tras ser capturado en la mañana bajo la sospecha de “mala conducta en un cargo público”, según informa AFP.

El caso está relacionado con que el pasado 11 de febrero salieron a la luz documentos que parecen indicar que Andrés le dio información le dio información confidecial a Jeffrey Epstein.

A este caso antecede el escándalo del hoy expríncipe por agresión sexual en 2022, del que lo acusó Virginia Giuffre en Nueva York.

EN DESAROLLO...

Mundo

