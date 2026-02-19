Andrew Mountbatten-Windsor, hermano pequeño del rey Carlos de Inglaterra, dejó la comisaría de Aylsham en la tarde de este 19 de febrero en un vehículo, tras ser capturado en la mañana bajo la sospecha de “mala conducta en un cargo público”, según informa AFP.

El caso está relacionado con que el pasado 11 de febrero salieron a la luz documentos que parecen indicar que Andrés le dio información le dio información confidecial a Jeffrey Epstein.

A este caso antecede el escándalo del hoy expríncipe por agresión sexual en 2022, del que lo acusó Virginia Giuffre en Nueva York.

EN DESAROLLO...