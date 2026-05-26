SuperServicios ordena devolución de $8.700 millones a usuarios de gas natural en Colombia: estos serán los beneficiados

Hace algunas horas, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios detectó que una compañía transportadora de gas estaba haciendo un cobro adicional a lo permitido por las reglas del sector. Tras evidenciar esta situación, solicitó la devolución de esos dineros a usuarios a través de descuentos y ajustes en las facturas de gas.

Es por ello que, junto con la empresa Progasur, suscribieron un Programa de Gestión Acordado (PGA) para corregir tarifas de transporte de gas natural y proteger a los usuarios finales.

Una decisión reciente en el sector del gas podría traer alivio al bolsillo de millones de hogares colombianos en los próximos meses. Foto: Promigas

Esta medida de control les permitirá a las empresas implementar acciones pertinentes para la mejora de la prestación del servicio. Progasur, por su parte, aplicará la tasa de descuento regulada del 10,94 %, lo que corrige de inmediato el cobro superior que venía efectuando desde 2023. El ajuste rige de manera inmediata.

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“El acuerdo establece la devolución de $8.796.569.197 millones, que corresponde a las diferencias acumuladas entre el 1 de julio de 2023 y el 31 de mayo de 2026. Las devoluciones a los usuarios iniciarán en junio de 2026 y finalizarán el 31 de diciembre de 2026″, indica la Superservicios.

Es importante tener en cuenta que la devolución beneficiará a más de 2.6 millones de usuarios en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Cundinamarca, Huila, Nariño, Tolima, Valle del Cauca y Norte de Santander.

Una decisión reciente busca corregir ajustes en el servicio de gas y reforzar la protección de los derechos de los usuarios. Foto: Getty Images

Adicional a ello, Progasur aseguró que notificará de inmediato a las distribuidoras para que trasladen de forma efectiva e inmediata la devolución a los usuarios en la factura.

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Por su parte, la SuperServicios vigilará que se cumpla con dicho traslado, pues estas actuaciones propenden por la protección de los derechos de los usuarios finales, garantizando que reciban un servicio bajo condiciones de equidad y eficiencia y en estricto cumplimiento de sus funciones de inspección, vigilancia y control, enmarcadas en la Constitución Política.