Posible nuevo método de estafa relacionada con el sistema Bre-B; estas son las características del engaño

En los últimos días, por medio de las redes sociales se ha dado a conocer un nuevo método de estafa que estaría relacionado con el sistema Bre-B.

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El creador de contenido @Preceitcol señaló por medio de un video las características de la posible estafa.

La estafa comienza con un SMS que llega desde el mismo número utilizado habitualmente por los bancos para notificar movimientos y transacciones, lo que genera una falsa sensación de confianza entre las víctimas.

En el mensaje, los delincuentes informan que el usuario recibió un dinero a través de “Breve” y aseguran que tiene un plazo de 24 horas para aceptar la transferencia. Para completar el supuesto proceso, incluyen un enlace que redirige a una página falsa que imita la apariencia oficial del servicio.

“Lo peligroso es que está llegando desde el mismo número que te notifica tu banco de tus transacciones. En el mensaje te van a decir que te enviaron dinero por Breve y que tienes 24 horas para aceptarlo. Además, te van a pedir que ingreses a este enlace. Si ingresas, te va a llevar a esta página que parece de Breve, en la cual te van a pedir tu cédula, tu número de celular y te va a llegar un código a tu número de celular con el cual van a poder ingresar a tus cuentas bancarias”, señala el creador de contenido.

Una vez dentro del sitio fraudulento, se solicita información personal como el número de cédula y el número de celular. Posteriormente, la víctima recibe un código de verificación vía SMS. Con esos datos, los estafadores pueden acceder a cuentas bancarias y realizar operaciones no autorizadas.

El mensaje asegura que hay una transferencia pendiente y pide aprobarla antes de 24 horas mediante un enlace. Foto: Suministrada a SEMANA

Expertos recomiendan no ingresar a enlaces enviados por mensajes de texto, incluso si parecen provenir del número oficial del banco. La recomendación principal es acceder siempre directamente a la aplicación oficial de la entidad financiera para verificar cualquier movimiento o notificación.

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Además, recuerdan que las entidades bancarias no solicitan claves, códigos de verificación ni información sensible mediante enlaces enviados por SMS.