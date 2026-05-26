La ANI rechazó la Iniciativa Privada Conexión Centro, considerada crucial para la conectividad del Eje Cafetero

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) decidió rechazar la Iniciativa Privada (IP) Conexión Centro, uno de los proyectos viales que buscaba impactar la conectividad en la región del Eje Cafetero.

Primicia: Contraloría pide explicaciones a la ANI ante posible rebaja en peajes de cara a las elecciones

La decisión se tomó luego de una evaluación integral adelantada por la entidad, en la que se analizaron aspectos jurídicos, técnicos y administrativos relacionados con la viabilidad de la propuesta.

El anuncio fue realizado por la vocera del sector Transporte, quien explicó que la determinación ya quedó consignada en un acto administrativo que actualmente se encuentra en proceso de notificación formal, etapa que hace parte de los procedimientos legales establecidos para este tipo de decisiones.

Según indicó la funcionaria, la ANI adelantó el estudio del proyecto dentro del marco de sus competencias institucionales y tras revisar todos los elementos requeridos para emitir un pronunciamiento definitivo.

🚨 #ÚLTIMAHORA | La Agencia Nacional de Infraestructura (@ANI_Colombia) rechazó la Iniciativa Privada Conexión Centro, proyecto de quinta generación valorado en $7 billones que Odinsa Vías propuso para el Eje Cafetero. pic.twitter.com/RvGgZ5dVu2 — Portafolio (@Portafolioco) May 26, 2026

“Después de hacer el análisis de la evaluación integral de la IP Conexión Centro y de contar con todas las herramientas jurídicas, técnicas y demás en el marco de sus competencias, la ANI ha decidido rechazar la IP Conexión Centro”, afirmó.

Proceso administrativo en curso

La representante del Gobierno Nacional aclaró que, aunque la decisión ya fue adoptada oficialmente, aún no puede hacerse pública a detalle debido a que el acto administrativo debe completar primero el procedimiento de notificación correspondiente.

Explicó que este trámite es obligatorio para garantizar el debido proceso y el cumplimiento de las normas administrativas vigentes, razón por la cual las autoridades han evitado divulgar el contenido completo del documento antes de finalizar esa etapa.

“El acto administrativo está surtiendo el correspondiente procedimiento de notificación, que hace parte de los requisitos administrativos. Hasta tanto no sea formalmente notificado, no se debe generar ninguna otra divulgación o comunicación de ese documento”, señaló.

De acuerdo con lo expresado por la funcionaria, el Gobierno busca garantizar que todas las actuaciones relacionadas con el proyecto se desarrollen conforme a los lineamientos legales y técnicos establecidos para las iniciativas privadas de infraestructura.

Impacto en el Eje Cafetero

La IP Conexión Centro era vista como una propuesta de relevancia para mejorar la conectividad vial en varias zonas estratégicas del centro del país y particularmente en el Eje Cafetero, una región que históricamente ha reclamado inversiones para fortalecer su infraestructura de transporte y competitividad logística.

La decisión genera expectativa entre autoridades locales, gremios económicos y comunidades que seguían de cerca el avance de la iniciativa.

Canal interoceánico, ¿quién lo hará? Aunque Petro dio una orden a la ANI, no hay tiempo, plata ni mucha viabilidad futura

La vocera del sector Transporte aseguró que el Gobierno Nacional mantendrá informadas a las comunidades una vez culminen todos los procedimientos legales y administrativos.

“Quiero entregarles esta información a las comunidades del Eje Cafetero y decirles que, una vez se surtan los trámites correspondientes, eso será debidamente divulgado y compartido”, expresó.

María Fernanda Rojas, ministra de Transporte Foto: CÁMARA DE COMERCIO

Pronunciamiento de la Cámara Colombiana de la Infraestructura

La Cámara Colombiana de la Infraestructura destacó que los proyectos estratégicos para el país deben evaluarse bajo criterios técnicos, financieros y jurídicos, especialmente cuando se trata de iniciativas que buscan fortalecer la competitividad y cerrar brechas regionales.

En ese sentido, reiteró la importancia de continuar con el análisis técnico de la IP Conexión Centro dentro de los mecanismos establecidos por la ley.

Asimismo, el gremio señaló que las Iniciativas Privadas se han consolidado como una herramienta clave para impulsar obras de gran impacto sin comprometer recursos públicos inmediatos. Este modelo permite estructurar y ejecutar proyectos con capital privado, generando beneficios en materia de empleo, conectividad y desarrollo económico para distintas regiones del país.

De acuerdo con la información presentada, la IP Conexión Centro contempla inversiones cercanas a los siete billones de pesos y la intervención de más de 300 kilómetros en corredores estratégicos del Eje Cafetero y el Valle del Cauca. El proyecto también incluye nuevas vías, acciones ambientales y medidas orientadas a mejorar la seguridad vial y la atención a los usuarios.