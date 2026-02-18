Inteligencia artificial permite a pymes reducir hasta 50 % sus costos operativos: “La IA ha dejado de ser un experimento”, asegura experto

Procesar 15.000 facturas al mes con la mitad de esfuerzo y en semanas, no en meses, es una posibilidad para algunas pequeñas y medianas empresas (pymes) en América Latina que han incorporado inteligencia artificial (IA) en sus operaciones. Así lo explicó Mauricio Lince, cofundador y CEO de JumpCube, firma estadounidense especializada en inteligencia artificial empresarial.

De acuerdo con el directivo, la implementación de automatización integral ha permitido reducciones de entre 40 % y 50 % en costos operativos y hasta 90 % en esfuerzo manual en procesos como facturación, atención al cliente y análisis de datos.

Entre los casos reportados, una empresa logística proyecta ahorros del 45% en el procesamiento de más de 15.000 facturas mensuales, tras automatizar sus procesos contables. En otro ejemplo, una clínica dental gestiona 190.000 contactos mensuales utilizando cerca de la mitad de los recursos que antes destinaba a esta tarea, lo que le permite redirigir parte del presupuesto.

Según Lince, “estos avances no provienen de herramientas aisladas, sino de procesos completos de principio a fin, que permiten resultados medibles en semanas y generan un retorno de inversión en menos de tres meses”.

Las aplicaciones se concentran en tres áreas principales: automatización documental integral, que abarca desde la recepción hasta el registro contable de facturas y contratos; gestión de clientes mediante agentes conversacionales que acompañan el proceso hasta la conversión; y análisis predictivo con consolidación automática de datos y generación de paneles de control hasta 10 veces más rápido que métodos tradicionales.

La compañía cuenta con más de 100 clientes en nueve mercados, con 85% en Latinoamérica. Sus ingresos pasaron de USD 500.000 en 2024 a cerca de USD 2 millones en 2025. “La inteligencia artificial ha dejado de ser un experimento; ahora permite optimizar operaciones completas”, concluyó Lince.