Tras sorprender a su fanaticada y generar gran expectativa con el anuncio de su álbum conjunto, la superestrella puertorriqueña Ozuna y la revelación colombiana Beéle lanzan hoy Enemigos, junto al galardonado productor Ovy on the Drums.

El sencillo forma parte de la producción discográfica Stendhal, que se estrena el próximo 5 de diciembre y ya está disponible para pre ordenar en todas las plataformas digitales.

El tema es una combinación envolvente de ritmos urbanos con influencias afrocaribeñas y una interpretación emocionalmente cruda por parte de ambos artistas, que marca la vibra fresca de lo que será este nuevo proyecto musical entre dos de los artistas latinos más destacados por incorporar el género afrobeats en la escena urbana.

Enemigos fusiona melodías hipnóticas, una cadencia rítmica moderna y una narrativa cargada de tensión romántica.

En una historia de deseo prohibido, Enemigos profundiza en el choque entre el deber y el deseo, presentando a dos personas atrapadas en relaciones que ya no les pertenecen, mientras experimentan un amor imposible de ignorar. La canción se sostiene en líneas que evocan emoción y conflicto.

La interpretación energética y distintiva de Ozuna y Beéle crea una química poderosa, reforzada por una producción donde convergen toques afrocaribeños, en atmósferas contemporáneas y una base sonora que conecta de inmediato con el oyente.

A través de sus redes sociales, los artistas, en una publicación conjunta, postearon un video como adelanto de la nueva canción:

Enemigos incluye una renovación del éxito de bachata Los Infieles, escrito e interpretado por Anthony ‘Romeo’ Santos, con el grupo Aventura, lanzado originalmente en 2006.

La referencia retoma elementos de una de las obras más influyentes en la evolución del sonido latino moderno, reinterpretándolos ahora dentro de una propuesta renovada y atemperada a la exploración de nuevos horizontes musicales.

Ozuna, uno de los artistas latinos más escuchados globalmente, expresó que Enemigos nace de una emoción profunda. “Queríamos contar una historia que llegue al corazón, y trabajar con Beéle y Ovy hizo que todo fluyera de una manera natural”.

Por su parte, Beéle indicó que “este es un tema que siente el alma. Logramos una mezcla de melodía y sentimiento que conecta desde la primera línea”.

Mientras que Ovy on the Drums añadió que “la idea fue crear algo fresco, con raíces, pero con un sonido global. Cuando los tres nos unimos, la vibra fue inmediata”.