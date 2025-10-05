Suscribirse

Gente

Así habría reaccionado Kimberly Reyes tras supuesta relación que tendría con Beéle: “Tiene más fe en mi vida”

La actriz compartió un video que despertó reacciones en los curiosos.

Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

5 de octubre de 2025, 4:32 p. m.
Kimberly Reyes y Beéle
Kimberly Reyes y Beéle | Foto: Instagram @kimberlyreyesh - @beele / Montaje SEMANA

Beéle se ha convertido en protagonista de distintas noticias, debido a que quedó involucrado en diversas especulaciones sobre su vida personal. Tras lo ocurrido con el video de Isabella Ladera, el cantante siguió como foco en medios nacionales, donde se habló de los pasos que daba.

Santiago Vargas, reportero y periodista de Mañana Express, aprovechó un espacio del matutino y reveló en exclusiva que el intérprete de temas como La plena, Borondo y Si te pillara estaría iniciando una nueva relación sentimental.

Según sus declaraciones en el formato, no solo afirmó que Beéle tendría una nueva pareja, sino que además expuso quién sería la mujer en cuestión: la actriz y también barranquillera Kimberly Reyes, recordaba por su trabajo en producciones como Diomedes, el Cacique de La Junta.

Contexto: Kimberly Reyes rompió el silencio y reveló cómo han sido sus días después de confesar que quiso acabar con su vida

Ante el auge que tuvo esta noticia, los comentarios y reacciones se hicieron fuertes en plataformas digitales, donde más de uno quiso saber de dónde surgía esta información. Muchos aseguraron que podría ser verdad, mientras que otros solo lo consideraron un chisme.

No obstante, Kimberly Reyes, que ha recibido críticas, volvió a llamar la atención de los curiosos con un particular video que publicó en sus redes sociales, donde hacía un contenido doblado de un audio inesperado. La actriz simplemente se aprendió el diálogo, repitiendo una frase puntual que hizo eco en más de un seguidor.

De acuerdo con lo registrado, lo que parecería una reacción por este asunto que la relacionaba con Beéle, tomó un aire gracioso, ya que la famosa dejó un texto en el que planteaba que las personas le tenían más fe a su vida sentimental que ella misma.

El audio refleja que todo el mundo le ponía novios, cuando ella estaba soltera y sin intenciones de tener pareja. Esto demostró que podría ser una clase de respuesta a las especulaciones, donde la involucraban con el famoso cantante.

La gente tiene más fe en mi vida amorosa que yo misma”, escribió en las imágenes.

Pero ese no es ningún novio mío, perro. Pero qué manera de empaquetarme a mí hombre, yo no quiero tener novio... y no tengo novio”, se escuchó, donde evidentemente no era su voz y solo se trataba de un contenido para redes con carga de humor.

Por el momento, Kimberly Reyes no se ha pronunciado al respecto de forma directa, por lo que no se puede confirmar o desmentir la información dada por el periodista de televisión.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Tadej Pogacar vuelve a hacer de las suyas: así ganó el título de campeón de Europa en ciclismo de ruta

2. Así habría reaccionado Kimberly Reyes tras supuesta relación que tendría con Beéle: “Tiene más fe en mi vida”

3. Identifican al conductor asesinado por sicarios en su carro en Barranquilla: tendría oscuro pasado y ya hay hipótesis

4. David Alonso se pronuncia tras su impactante caída en Indonesia: video tendencia en Moto2

5. Hamás pide un intercambio “inmediato” de rehenes por prisioneros, mientras Trump advierte por plan para terminar la guerra

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Kimberly ReyesbeéleRelaciones amorosas

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.