Así habría reaccionado Kimberly Reyes tras supuesta relación que tendría con Beéle: “Tiene más fe en mi vida”

Beéle se ha convertido en protagonista de distintas noticias, debido a que quedó involucrado en diversas especulaciones sobre su vida personal. Tras lo ocurrido con el video de Isabella Ladera, el cantante siguió como foco en medios nacionales, donde se habló de los pasos que daba.

Santiago Vargas, reportero y periodista de Mañana Express, aprovechó un espacio del matutino y reveló en exclusiva que el intérprete de temas como La plena, Borondo y Si te pillara estaría iniciando una nueva relación sentimental.

Según sus declaraciones en el formato, no solo afirmó que Beéle tendría una nueva pareja, sino que además expuso quién sería la mujer en cuestión: la actriz y también barranquillera Kimberly Reyes, recordaba por su trabajo en producciones como Diomedes, el Cacique de La Junta.

Ante el auge que tuvo esta noticia, los comentarios y reacciones se hicieron fuertes en plataformas digitales, donde más de uno quiso saber de dónde surgía esta información. Muchos aseguraron que podría ser verdad, mientras que otros solo lo consideraron un chisme.

No obstante, Kimberly Reyes, que ha recibido críticas, volvió a llamar la atención de los curiosos con un particular video que publicó en sus redes sociales, donde hacía un contenido doblado de un audio inesperado. La actriz simplemente se aprendió el diálogo, repitiendo una frase puntual que hizo eco en más de un seguidor.

De acuerdo con lo registrado, lo que parecería una reacción por este asunto que la relacionaba con Beéle, tomó un aire gracioso, ya que la famosa dejó un texto en el que planteaba que las personas le tenían más fe a su vida sentimental que ella misma.

El audio refleja que todo el mundo le ponía novios, cuando ella estaba soltera y sin intenciones de tener pareja. Esto demostró que podría ser una clase de respuesta a las especulaciones, donde la involucraban con el famoso cantante.

“La gente tiene más fe en mi vida amorosa que yo misma”, escribió en las imágenes.

“Pero ese no es ningún novio mío, perro. Pero qué manera de empaquetarme a mí hombre, yo no quiero tener novio... y no tengo novio”, se escuchó, donde evidentemente no era su voz y solo se trataba de un contenido para redes con carga de humor.