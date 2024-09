Kimberly Reyes rompió el silencio y reveló cómo han sido sus días después de confesar que quiso acabar con su vida

¿Qué pasó con Kimberly después de haber hecho su confesión?

“Después de ver el pódcast y de hacer, siento que me quité un peso de encima. Como les dije en la entrevista completa, esto es una prueba que ya pasó. Sin embargo, sigue siendo un proceso del día a día, no son cosas que se van de la noche a la mañana, sino que las tenemos que seguir trabajando”.

“Siento que me liberé de esa carga y lo puso todo ahí en frente para que lo escucharan de mis palabras, es un llamado a la empatía, a tratar de no destruir al otro porque no sabemos por las pruebas por las que están pasando las personas (...) No excuso mis decisiones o los procesos, creo que realmente, las personas cercanas a mí y yo sabemos cuál fue la historia de todo”, indicó.