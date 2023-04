De infarto: estas son las sensuales fotos de Kimberly Reyes en México

La actriz Kimberly Reyes dejó una vez más impactados a sus seguidores con fotos en su último viaje, a México. A través de su cuenta de Instagram, la modelo ha publicado varias imágenes en esta experiencia, las cuales dejan ver su esbelta figura y su cuerpo tonificado.

Las publicaciones tienen más de 20.00 likes y miles de comentarios, donde los usuarios resaltan su belleza. “WoW y este bombón???🔥🔥”, “Cada día estás más hermosa ❤️”, “NO NO NO, todos contigo, nadie contra ti… COLOMBIA te pertenece, hija de dioses, reina de reinas y hermana de mi corazon no jodaaaaaaa 🫀🤌🏽🫠” y “Estas presiosa mi cielo❤️❤️❤️❤️❤️❤️” son algunos de los comentarios.

Kimberly Reyes tiene 4.1 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. La actriz se destaca por su gran belleza, por su cuerpo muy bien trabajado y entrenado, gracias a la actividad física.

Reyes ha participado en diferentes producciones de televisión. Su papel más recordado es el de Lucía Arjona, en la novela Diomedes. Asimismo, fue quien reemplazó a Majida Issa en el papel de Yésica Beltrán ‘La Diabla’, en la famosa serie ‘Sin senos sí hay paraíso’, desde los últimos capítulos de la tercera temporada.

Kimberly Reyes y su separación

A través de sus redes sociales, Kimberly Reyes compartía frecuentemente contenido con su expareja Federico Severini. Bailando, cocinando y en diferentes momentos, la actriz revelaba imágenes y videos con quien fue su esposo. La boda fue realizada “por lo alto”, donde asistieron grandes personalidades de la farándula.

Sin embargo, en el 2022 se conoció que la pareja se divorció. Sobre esta ruptura, muchas personas en las redes sociales especularon sobre una posible infidelidad por parte de alguno de ellos. Sin embargo, la actriz nunca confirmó esto.

En febrero de este año, Kimberly Reyes estuvo en uno de los capítulos del podcast del creador de contenido conocido como El Gatales y allí contó las verdaderas razones del porqué se terminó la relación.

“Para que un matrimonio se acabe tienen que pasar muchas cosas, y no, no fueron cachos, no fue infidelidad, no fue que se me perdió, no fue que yo lo encontré, todo eso que inventaron es mentira. Realmente no pasó. Lo voy a defender a capa y espada hasta la muerte”, reveló la barranquillera.

La presentadora se refirió a la relación que sostienen hoy en día y cómo se la llevan: “Fede es un tipazo; hoy en día tenemos buena relación (...) Valía la pena salvar lo que éramos como amigos y mantener el recuerdo bonito de lo que fuimos como pareja”, señaló la actriz.

Retoques estéticos

A través de sus historias de Instagram, Reyes realizó una actividad para interactuar con sus seguidores. Uno de ellos le pidió que publicara una foto sin filtros, para admirar su belleza.

En la imagen se ve a la actriz posando en un vestido de baño negro con su rostro de perfil, en el que solo resaltan algunas gotas de rímel para mantener sus grandes pestañas a flor de piel y sus cejas coloreadas con una sombra muy tenue. En la imagen también se hacen notorios algunos de los retoques estéticos que se ha practicado la barranquillera, como su nariz respingada, sus labios abultados y sus pómulos pronunciados, asunto que no fue ajeno a muchos de los cibernautas que vieron la historia y que aprovecharon para comentar y criticar de mala manera.

Sobre esto, muchos internautas comentaron que no era “sin filtro”, ya que ella se ha realizado varios retoques estéticos que son notorios a simple vista.