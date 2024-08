“Ya no podía más”: Kimberly Reyes dio detalles de su intento de suicidio; mostró sus cicatrices

Perdió la confianza en sí misma por los malos comentarios

“Yo no iba a ser capaz de enfrentarme a una cámara nunca más, ya no me sentía capaz de hacerle frente al mundo y me quería esconder. Ya no podía más con los insultos de las personas, con la cantidad de cosas feas que me decían (...) Yo me empecé a sentir completamente insegura de todo lo que hacía, de esa Kimberly fuerte que no le tenía pena a salir en redes sociales, a hacer un video de maquillaje, esa Kimberly empezó a retraerse de a poquito y me empecé a apagar”, dijo frente a las cámaras.