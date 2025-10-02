Suscribirse

VIDEO| Beéle tendría como nueva novia a famosa actriz barranquillera; fueron pillados en salida inesperada

La información se dio a conocer en ‘Mañana Express’; hay pruebas.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

2 de octubre de 2025, 6:18 p. m.
Beéle estaría saliendo con famosa actriz colombiana. | Foto: Facebook Beele

El cantante barranquillero Beéle no deja de estar en boca de todos. Viene de la controversial separación de Cara (Camila Rodríguez), su ex y madre de sus hijos; la filtración de los videos íntimos con Isabella Ladera, influencer venezolana con la que engañó a Camila, y ahora, se habla de su nuevo y repentino amor.

Fue el periodista de Mañana Express, Santiago Vargas, quien dio a conocer en exclusiva que el intérprete de Borondo, Estrella Fugaz, Si te pillara, entre otras, estaría saliendo con otra mujer.

Contexto: Beéle se pronunció en sus redes sociales tras fuerte polémica con Isabella Ladera; dio importante noticia

Beéle tendría nueva novia y se trata de una colombiana

En sus palabras, Santiago no solamente aseguró que Beéle tendría nueva pareja, sino que reveló la identidad de la mujer en cuestión, se trataría de la también barranquillera Kimberly Reyes.

“Confirmado, la actriz barranquilera Kimberly Reyes […] El infiel favorito del mundo está estrenando amor y se trata de la bella y talentosa actriz barranquillera Kimberly Reyes”, dijo el presentador.

Beéle respondió a polémica por video íntimo.
Beéle tendría nueva novia y sería colombiana. | Foto: Instagram @beele

La actriz ha participado en producciones como El Joe, la leyenda, Casa de reinas, Diomedes, el cacique de la junta, entre otras, fue captada en video junto a Beéle, las imágenes fueron reveladas por Vargas en el programa matutino.

“Resulta que en redes sociales encontramos este videito como prueba de un romance entre los dos. Parece ser un hotel y ambos están llegando y luego saliendo. O sea, hay dos planos. Cuando alguien del equipo de Beéle se da cuenta de que están grabando, tratan de tapar el celular, pero es demasiado tarde”, añadió Santiago, dejando al aire todo lo que encontró sobre el barranquillero y su nuevo idilio de amor.

Además, reveló una fotografía que se tomó en el cumpleaños de Brandon, y aunque estaba toda su familia, lo que llamó la atención fue que también estaba presente Kimberly.

De acuerdo con Santiago, y haciendo cuentas, la nueva pareja llevaría aproximadamente “tres meses” saliendo y estarían “en el idilio”.

Contexto: Shakira sorprendió con video junto a Beéle mostrando sus mejores pasos de baile; no perdonaron a la barranquillera: “Ese es peor que Piqué”

El presentador Santiago Vargas mencionó que, si bien no existen más pruebas, el romance estaría más que confirmado. “Aunque no hay mucha información al respecto, nosotros confirmamos que sí están juntos”, concluyó.

Más tardó Vargas en informar sobre este nuevo amor, que los internautas en reaccionar en comentarios como: “Esa mujer es muy hermosa para él”; “Se unta fama”; “Caramba, Valentino está atrasado en chisme. Ahora sale a dar su humilde opinión que nadie se la pidió”.

