Suscribirse

Tecnología

La práctica solución casera para abrir la puerta de la lavadora cuando se bloquea de forma inesperada

La puerta de la lavadora puede quedar bloqueada al finalizar el ciclo, dejando la ropa atrapada.

Redacción Tecnología
1 de septiembre de 2025, 2:50 a. m.
Una lavadora dañada puede afectar la calidad de las prendas.
Una lavadora dañada puede afectar la calidad de las prendas. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Pocas situaciones resultan tan frustrantes en el hogar como cuando la lavadora finaliza el ciclo y la puerta permanece bloqueada. La ropa queda atrapada en el interior y la reacción más común suele ser intentar abrirla con fuerza o recurrir de inmediato al servicio técnico. Sin embargo, existe un método sencillo que puede resolver la situación sin necesidad de herramientas.

El consejo proviene de un trabajador de la empresa Centro Hogar Único, especializada en climatización, reparación y mantenimiento de electrodomésticos. Según indica, cuando el cierre de la puerta está roto o atascado, es posible utilizar un simple cordón —como el de unos zapatos— para liberarla desde el exterior. Se trata de una solución pensada únicamente para casos de emergencia, pero que puede evitar mayores complicaciones.

El uso eficiente de los electrodomésticos en el hogar contribuye a la reducción de las facturas mensuales.
La puerta de la lavadora puede averiarse por varias razones. | Foto: Getty Images

El paso a paso para solucionar el problema con un cordón

El procedimiento consiste en rodear la puerta de la lavadora con el cordón y aplicar presión en el punto del cierre:

  1. Introducir el cordón por la parte superior de la puerta.
  2. Deslizarlo siguiendo la circunferencia hasta abarcar todo el aro.
  3. Una vez llegue a la zona del cierre, tirar de ambos extremos hacia afuera.
  4. La puerta se desbloqueará de inmediato.
Contexto: Si quiere tener un sonido envolvente al ver películas y series, oprima este práctico botón en su control para conseguirlo

El movimiento es similar al de hacer palanca desde fuera, pero con un elemento flexible que no ocasiona daños en el electrodoméstico.

Precauciones y recomendaciones a tener en cuenta

Aunque el truco resulta eficaz, si la puerta se bloquea de manera recurrente puede deberse a un cierre desgastado, un tirador averiado o un fallo eléctrico en el sistema de bloqueo. Repetir la apertura con un cordón en cada ocasión únicamente retrasa la solución definitiva.

Lo recomendable es reparar o sustituir el cierre cuanto antes, con el fin de evitar averías más graves y alargar la vida útil de la lavadora.

El consumo de energía provocado por la lavadora puede impactar negativamente el bolsillo de los usuarios.
La lavadora puede sufrir averías inesperadas. | Foto: Getty Images

Asimismo, es aconsejable seguir algunas prácticas preventivas:

Contexto: El innovador accesorio que debería ponerle a su celular para evitar que sufra daños graves cuando se sobrecalienta

El método del cordón hace parte de un truco rápido ante una emergencia, pero no reemplaza la reparación adecuada del electrodoméstico. Atender la causa del bloqueo garantiza un funcionamiento seguro y eficiente de la lavadora.

*Con información de Europa Press

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Denzel Washington se confiesa y sorprende a Hollywood con polémica declaración

2. Colombia cita a reunión urgente de cancilleres de la CELAC por el despliegue militar de EE. UU. en el Caribe

3. Decepción para Lionel Messi en la final de la Leagues Cup: un colombiano le arruinó la noche

4. ¿Cuáles son las urgencias de Colombia en materia de política exterior? Esto piensan los precandidatos a la Presidencia

5. Andrés Julián Rendón alerta por un posible entrampamiento judicial en la investigación que adelanta la Fiscalía en su contra

LEER MENOS

Noticias relacionadas

LavadoraelectrodomésticosTrucos caseros

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.