La práctica solución casera para abrir la puerta de la lavadora cuando se bloquea de forma inesperada

Pocas situaciones resultan tan frustrantes en el hogar como cuando la lavadora finaliza el ciclo y la puerta permanece bloqueada. La ropa queda atrapada en el interior y la reacción más común suele ser intentar abrirla con fuerza o recurrir de inmediato al servicio técnico. Sin embargo, existe un método sencillo que puede resolver la situación sin necesidad de herramientas.

El consejo proviene de un trabajador de la empresa Centro Hogar Único, especializada en climatización, reparación y mantenimiento de electrodomésticos. Según indica, cuando el cierre de la puerta está roto o atascado, es posible utilizar un simple cordón —como el de unos zapatos— para liberarla desde el exterior. Se trata de una solución pensada únicamente para casos de emergencia, pero que puede evitar mayores complicaciones.

La puerta de la lavadora puede averiarse por varias razones. | Foto: Getty Images

El paso a paso para solucionar el problema con un cordón

El procedimiento consiste en rodear la puerta de la lavadora con el cordón y aplicar presión en el punto del cierre:

Introducir el cordón por la parte superior de la puerta. Deslizarlo siguiendo la circunferencia hasta abarcar todo el aro. Una vez llegue a la zona del cierre, tirar de ambos extremos hacia afuera. La puerta se desbloqueará de inmediato.

El movimiento es similar al de hacer palanca desde fuera, pero con un elemento flexible que no ocasiona daños en el electrodoméstico.

Precauciones y recomendaciones a tener en cuenta

Aunque el truco resulta eficaz, si la puerta se bloquea de manera recurrente puede deberse a un cierre desgastado, un tirador averiado o un fallo eléctrico en el sistema de bloqueo. Repetir la apertura con un cordón en cada ocasión únicamente retrasa la solución definitiva.

Lo recomendable es reparar o sustituir el cierre cuanto antes, con el fin de evitar averías más graves y alargar la vida útil de la lavadora.

La lavadora puede sufrir averías inesperadas. | Foto: Getty Images

Asimismo, es aconsejable seguir algunas prácticas preventivas:

Evitar la sobrecarga de ropa en cada lavado.

Revisar que ninguna prenda quede atrapada en la goma del tambor.

Mantener limpia la junta y el mecanismo de cierre.

Realizar mantenimientos periódicos.

El método del cordón hace parte de un truco rápido ante una emergencia, pero no reemplaza la reparación adecuada del electrodoméstico. Atender la causa del bloqueo garantiza un funcionamiento seguro y eficiente de la lavadora.