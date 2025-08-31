El innovador accesorio que debería ponerle a su celular para evitar que sufra daños graves cuando se sobrecalienta

Exponer el celular a altas temperaturas puede ser más peligroso de lo que se piensa, ya que los componentes internos pueden sufrir daños que afecten directamente su funcionamiento.

Esta es una situación que a menudo pasa desapercibida y no se le da la relevancia que merece. Sin embargo, conocer a fondo cómo el calor puede ser perjudicial y aprender la forma correcta de actuar constituye una medida preventiva eficaz.

“El verano es, con diferencia, el periodo estacional en el que más degradación pueden sufrir los componentes si no mantenemos ciertas precauciones: bajadas de rendimiento, degradación de la batería o limitaciones en el brillo máximo”, explican desde Xataka.

En ese sentido, la batería es uno de los elementos más vulnerables ante el exceso de calor, sobre todo cuando el dispositivo se utiliza o se carga en esas condiciones. Aunque las baterías de litio actuales cuentan con tecnología avanzada, no cuidarlas puede derivar en daños a largo plazo. Por ejemplo, si la temperatura supera los 50 grados centígrados, la vida útil de la batería comienza a degradarse de manera progresiva.

El celular se puede sobrecalentar por exponerlo a altas temperaturas. | Foto: Getty Images

Para reducir estos riesgos, en los últimos años han surgido soluciones como pequeños ventiladores diseñados especialmente para celulares. Estos dispositivos evitan que el procesador y el sistema en general se vean comprometidos por el sobrecalentamiento.

Según Computer Hoy, se trata de aparatos externos que se ajustan al chasis del teléfono por la parte trasera o a los bordes, y funcionan con su propia fuente de alimentación a través de un cable USB. Además, cuentan con una placa de disipación que capta el calor de la parte trasera y lo expulsa. Los modelos más avanzados aseguran que pueden reducir hasta en 35 ºC la temperatura del móvil.

Como ocurre con la mayoría de productos tecnológicos, el mercado ofrece una amplia gama de ventiladores de diferentes precios, tamaños y calidades. Cada usuario puede elegir el que más se ajuste a sus necesidades, incluso con la opción de adquirirlos fácilmente en tiendas virtuales.

Estos accesorios son especialmente útiles cuando el equipo se encuentra expuesto a altas temperaturas, cuando se utiliza de manera constante o al ejecutar tareas exigentes, como videojuegos, reproducción de videos o archivos pesados.

Los ventiladores se pueden conseguir en mercados tecnológicos. | Foto: Getty Images/iStockphoto

No obstante, aunque estos aparatos resultan prácticos, no son una solución definitiva. También es necesario aplicar otras medidas de prevención para evitar que el celular se caliente en exceso: