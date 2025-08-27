Expertos aclaran el mito sobre si los celulares pueden dañarse cuando se sobrecalientan

Muchas personas han experimentado esa sensación de sostener su celular y notar que está extremadamente caliente. Inmediatamente surgen las interrogantes: ¿se dañará el dispositivo? ¿es motivo de preocupación? Entre conocidos y familiares siempre existen opiniones divididas: algunos consideran que es normal, otros que representa un peligro. Ante ello, expertos han escalado el mito sobre lo qué sucede cuando los celulares se recalientan.

El calor en el celular puede ser una señal de alerta

El calentamiento de los celulares es una situación que sucede en la mayoría de los celulares. Sin embargo, los especialistas advierten que no siempre es algo que se deba tomar a la ligera, debido a que el dispositivo puede estar enseñando señales de algún problema.

Los expertos de CIS Informática comentan que “El sobrecalentamiento del smartphone puede ser una señal de que algo no va bien en el dispositivo. Puede ser un indicativo de un problema de software o hardware, o simplemente puede ser el resultado de un uso excesivo del dispositivo. Lo importante es entender que el sobrecalentamiento no es normal y que debe tomarse en serio”.

A raíz de la preocupación por el calor en los dispositivos, expertos precisaron sus efectos reales. | Foto: Getty Images

Las consecuencias reales del sobrecalentamiento en los dispositivos

Cuando un celular alcanza temperaturas muy elevadas, comienzan a manifestarse problemas que definitivamente ningún usuario desea experimentar.

Lo primero que se observa es una notable reducción en la velocidad. Las aplicaciones que usualmente utiliza se pueden volver mucho más lentas, asimismo, al momento de ver videos se pueden presentar interrupciones y algo que ataca directamente a la batería pues podría congelar los procesos y reiniciarse automáticamente.

La batería también puede resultar significativamente afectada

El calor provoca que se deteriore mucho más rápidamente de lo habitual, lo que implica que los usuarios deberán reemplazarla antes del tiempo esperado o que el celular se descargará con mayor frecuencia.

El mayor riesgo con los celulares es que sus partes internas no están hechas para soportar demasiado calor por mucho tiempo. Si esto pasa seguido, el aparato puede terminar dañado de manera permanente.

La duda sobre si altas temperaturas dañan los celulares fue respondida por especialistas. | Foto: Getty Images

El sobrecalentamiento ocurre por situaciones muy comunes: usar el teléfono durante muchas horas sin descanso, abrir varias aplicaciones al mismo tiempo, ver videos o jugar títulos que exigen mucho del equipo. También puede pasar por fallas en el sistema, estar expuesto al sol o a lugares muy calurosos, e incluso por cargarlo con un adaptador que no corresponde al modelo.