Si su celular no suena al recibir llamadas, haga este pequeño ajuste para repararlo en minutos

En el día a día, el celular se ha convertido en un aliado imprescindible, no solo para mantener el contacto con familiares y amigos, sino también para atender responsabilidades laborales.

El timbre del dispositivo funciona como un aviso inmediato que enlaza al usuario con su entorno, por lo que resulta desconcertante cuando, de manera inesperada, el equipo deja de sonar. Esta falla puede originarse en detalles simples o en complicaciones mayores, dependiendo del dispositivo.

El correcto desempeño de un smartphone es clave para no perder llamadas o notificaciones de relevancia. Sin embargo, no es extraño que en algún momento surja el inconveniente de que el aparato no emita ningún timbre. Este tipo de problema puede tener causas diversas, aun así, la mayoría de las veces existen soluciones prácticas que permiten devolver el sonido al teléfono sin mayores complicaciones.

Los altavoces del celular acumulan suciedad con el tiempo. | Foto: Getty Images

¿Cómo solucionar el problema de sonido?

Una de las causas más frecuentes por las que un celular deja de emitir sonido es la activación accidental del modo silencioso o la reducción del volumen al mínimo. Aunque pueda parecer un detalle evidente, es una situación común tanto en dispositivos Android como en iPhone, donde un simple deslizamiento o la presión inadvertida de un botón puede silenciar el timbre sin que el usuario lo note.

La solución en estos casos resulta bastante sencilla: basta con comprobar los niveles de volumen y confirmar que el modo silencioso no esté encendido. Este proceso puede variar dependiendo del equipo, solo basta con hacer una revisión en el apartado de configuración en la sección de sonido, donde es posible ajustar manualmente cada nivel.

Adicionalmente, de acuerdo con el sitio web La República, la pérdida de sonido en un teléfono inteligente no se debe a un daño físico, sino también puede ser por un conflicto generado por alguna aplicación instalada.

Ciertos programas, en especial los de terceros que gestionan notificaciones, música o llamadas, pueden interferir con la salida de audio y provocar que el dispositivo no emita alertas ni tonos. Este tipo de fallos suele pasar desapercibido, pues el usuario rara vez sospecha que una app está detrás del inconveniente.

Mantener los altavoces libres de suciedad mejora la experiencia auditiva. | Foto: Getty Images

Para solucionar esta situación, lo recomendable es cerrar las aplicaciones en segundo plano y reiniciar el equipo, ya que en muchos casos con esta acción el sistema recupera el funcionamiento normal. Si el problema continúa, es aconsejable identificar y desinstalar las aplicaciones que puedan estar ocasionando el error.

Si ninguna de las opciones funciona, la causa podría ser acumulación de polvo y la suciedad en las rejillas de los altavoces, que podrían estar obstruyendo el sonido. Además, no hay que dejar de lado el deterioro por caídas o golpes.

Una medida sencilla para intentar recuperar el sonido del teléfono es limpiar con cuidado las ranuras del altavoz utilizando un cepillo de cerdas suaves o un paño de microfibra. Es importante evitar el uso de objetos duros o filosos que puedan deteriorar el componente.