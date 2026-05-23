El botón del microondas que muchos usan a diario y que podría dañar el sabor de los alimentos

El microondas se ha convertido en uno de los electrodomésticos más utilizados en los hogares y otros espacios, gracias a que ofrece una forma rápida y práctica de calentar alimentos. Ya no es necesario encender la estufa para recalentar una comida, pues con este aparato basta con abrir la puerta, introducir el plato y ajustar el tiempo deseado.

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Su funcionamiento se basa en ondas electromagnéticas, conocidas como microondas, que son generadas por una pieza llamada magnetrón. Estas ondas ingresan al interior del horno y hacen que las moléculas de agua, grasa y azúcar presentes en los alimentos vibren rápidamente.

Esa vibración produce calor, lo que permite cocinar o calentar la comida desde el interior hacia el exterior. Por esta razón, los alimentos pueden calentarse en pocos minutos, a diferencia de los hornos tradicionales, que necesitan elevar la temperatura del aire para lograr la cocción.

Sin embargo, muchos de los microondas modernos cuentan con funciones avanzadas que, en ocasiones, pasan desapercibidas o se utilizan de manera incorrecta. Por ello, es importante entender que no todos los botones ofrecen el mismo resultado y que cada función está diseñada para necesidades específicas.

De acuerdo con lo explicado por Computer Hoy, usar siempre el microondas a máxima potencia no es la mejor opción, dado que cada alimento reacciona de manera distinta al calor. Cuando todo se calienta al 100 %, la comida puede terminar quemada por fuera y fría por dentro, además de perder textura y humedad.

Su funcionamiento se basa en ondas electromagnéticas llamadas microondas. Foto: Getty Images/iStockphoto

El medio también señala que la función de potencia no controla la temperatura, sino la frecuencia con la que el microondas emite las ondas. Los niveles bajos permiten un calentamiento más gradual y uniforme, ideal para descongelar alimentos o calentar productos delicados como chocolate y mantequilla.

Por otro lado, la potencia alta resulta más efectiva para líquidos, sopas y platos preparados, mientras que la potencia media es recomendable para recalentar comidas ya cocinadas. En ese sentido, ajustar correctamente la potencia ayuda a conservar mejor la textura de los alimentos, evitar sobrecalentamientos y obtener mejores resultados.

El microondas se ha convertido en un electrodoméstico muy utilizado por su practicidad. Foto: Getty Images

Aun así, no todos los microondas tienen las mismas funciones ni el mismo diseño. Esto se debe a que cada marca y modelo incorpora tecnologías diferentes según el precio, el tamaño y las necesidades del usuario. Algunos equipos básicos solo incluyen opciones sencillas para calentar y descongelar, mientras que otros cuentan con paneles digitales, sensores inteligentes, grill, cocción automática y programas especializados.