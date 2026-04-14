Dos electrodomésticos que debería desconectar en las noches para evitar un aumento en el consumo de energía

Para muchas familias, el aumento en el consumo de energía representa un problema importante, dado que implica un mayor gasto y un impacto directo en el presupuesto del hogar. En gran medida, este incremento está relacionado con los hábitos de uso y con la forma en que se emplean los electrodomésticos, así como con su cantidad y nivel de eficiencia.

Tres electrodomésticos de su cocina que debe desenchufar después de cada uso para evitar un incendio

De acuerdo con Repsol, “el uso que hacemos de los electrodomésticos es un factor determinante a la hora de identificar cuáles consumen más energía, aunque optar por una calificación energética superior es una buena manera de reducir su consumo”.

Por ello, el valor de la factura eléctrica depende, en buena parte, del uso que se les dé a estos dispositivos indispensables en la vida cotidiana, como lavadoras, neveras, televisores, consolas de videojuegos, microondas o freidoras de aire.

Además, según el portal Autosolar, el consumo también varía en función de factores como el tamaño del aparato. Por ejemplo, un equipo más grande o que permanece encendido durante más horas requerirá mayor cantidad de electricidad. En cambio, los dispositivos con mejor clasificación energética suelen ser más eficientes y consumen menos recursos para realizar la misma tarea.

Algunos electrodomésticos pueden incrementar su consumo energético dependiendo de la hora en que se utilicen. Foto: Getty Images

En este contexto, adoptar hábitos simples —como desenchufar algunos electrodomésticos durante la noche— puede marcar una diferencia. Esto aplica especialmente para aquellos que no se utilizan y que, al permanecer conectados, generan el llamado “consumo fantasma”.

Entre los principales responsables de este gasto se encuentran los cargadores y los computadores. Los cargadores consumen energía incluso cuando no están en uso, por lo que se recomienda desconectarlos una vez que los dispositivos estén completamente cargados. Por su parte, los ordenadores en modo reposo siguen utilizando electricidad, por lo que apagarlos y desenchufarlos durante la noche no solo ahorra energía, sino que también ayuda a protegerlos.

Dejar aparatos conectados que no se van a usar puede generar un aumento en el consumo de energía. Foto: Getty Images/iStockphoto

A estos se suman otros dispositivos como los televisores y las regletas, que conviene desconectar cuando no se estén utilizando. De esta manera, es posible reducir el consumo eléctrico y, al mismo tiempo, disminuir los costos mensuales.

Tomar conciencia de estos aspectos permite hacer un uso más responsable de los electrodomésticos, optimizar su funcionamiento y adoptar hábitos que favorezcan tanto el ahorro económico como la sostenibilidad.