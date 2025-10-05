El dispositivo que debe instalar de inmediato para evitar un grave incendio en casa causado por electrodomésticos

En la actualidad, todos los hogares cuentan con electrodomésticos que facilitan las tareas cotidianas y hacen la vida más sencilla. Sin embargo, aunque resultan muy funcionales, también están expuestos a riesgos que pueden terminar en accidentes, como es el caso de un incendio eléctrico.

De acuerdo con safetyculture.com, estos incidentes pueden originarse por fallas en los componentes eléctricos, equipos o cableados sobrecalentados, ya sea porque están averiados o dañados. No se trata de una situación menor, pues un incendio puede poner en riesgo la seguridad de todos los integrantes de la familia.

“Los incendios eléctricos pueden ser catastróficos, causar daños importantes y poner en peligro la vida de las personas y sus propiedades. Comprender los factores que contribuyen a estos incendios es vital para aplicar medidas preventivas eficaces”, aseguran.

Este pequeño error podría provocar graves tragedias en casa. | Foto: Getty Images

Existen diversas señales que pueden advertir que un incendio está por ocurrir. Según los expertos, entre ellas se encuentran: olor a quemado, humo, chispas, enchufes descoloridos, placas de interruptores calientes, luces parpadeantes y disyuntores disparados.

Para mitigar este riesgo, las personas pueden instalar en su hogar un dispositivo que protege la seguridad de todos: los protectores de voltaje. Estos aparatos regulan las subidas violentas de tensión y los picos irregulares que se presentan en el suministro eléctrico.

Son especialmente útiles en situaciones de apagones, interrupciones momentáneas o sobrevoltajes que podrían ocasionar daños graves. Por ello, lo recomendado por los especialistas es contar con un protector de voltaje para cada electrodoméstico, sobre todo en el caso de neveras o equipos de alta potencia.

“Los protectores de voltaje funcionan de forma preventiva controlando el encendido o apagado automático de sus dispositivos. Cuando el protector percibe una tensión dañina forzará el apagado del equipo aislándolo a tierra, y una vez que la tensión se haya normalizado en el rango de operación, el protector admitirá el paso de corriente y encenderá de nuevo el equipo”, afirman en avtek.com.

Algunos electrodomésticos requieren mayor atención que otros. | Foto: Getty Images

De esta manera, comprender el valor de estos dispositivos es esencial, no solo para prolongar la vida útil de los electrodomésticos, sino también para proteger la integridad de la familia. Su función consiste en monitorear la entrada de tensión y forzar el apagado del equipo cuando detectan variaciones dañinas, reactivándolo únicamente cuando el voltaje vuelve a ser seguro.

Esto es particularmente importante en equipos que requieren un periodo de enfriamiento antes de volver a operar, como ocurre con los aires acondicionados. Así se garantiza no solo la seguridad del dispositivo, sino también su óptimo desempeño y una mayor durabilidad.