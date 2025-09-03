Preste atención a estas señales que indican que su enchufe está dañado y necesita ser cambiado urgentemente para evitar un incendio

La energía eléctrica es un recurso indispensable en la vida cotidiana, pero al mismo tiempo puede convertirse en una amenaza cuando las instalaciones no se encuentran en condiciones adecuadas. Un enchufe deteriorado, que muchas veces pasa desapercibido, puede ser el origen de incidentes graves, entre ellos cortocircuitos o incendios que ponen en riesgo tanto la vivienda como a quienes habitan en ella.

Desde el enchufe más básico hasta los modelos múltiples que permiten conectar varios equipos, todos cumplen la función esencial de distribuir electricidad a electrodomésticos y aparatos de uso diario. Su propósito es garantizar un suministro constante y seguro, por lo que identificar a tiempo las señales de un tomacorriente defectuoso y tomar medidas inmediatas resulta fundamental para prevenir accidentes y salvaguardar la seguridad del hogar.

Una conexión inadecuada puede provocar cortocircuitos, sobrecargas o descargas eléctricas peligrosas para las personas. | Foto: Getty Images

Señales de alerta que no deben pasarse por alto

De acuerdo con el sitio web de la empresa RS Components, en Filipinas, los enchufes, desde los más simples hasta los modelos con múltiples entradas, requieren de un buen mantenimiento para funcionar de manera segura. Cuando no se revisan con frecuencia, pueden presentar fallas que ponen en riesgo tanto el suministro eléctrico como la seguridad del hogar.

En ese contexto, el medio señalado brinda algunos signos específicas que sirven como advertencia y que indicarían la necesidad de reparar o reemplazar un tomacorriente antes de que el problema se convierta en una amenaza mayor.

Entre los síntomas más comunes se encuentran los enchufes flojos, el sobrecalentamiento y la presencia de chispas al conectar dispositivos. Un tomacorriente que no ajusta bien puede interrumpir la corriente y, en casos graves, provocar incendios.

Asimismo, cuando un enchufe se calienta con facilidad, suele deberse a una sobrecarga en el circuito o a un deterioro interno. Las chispas frecuentes, por su parte, son un claro aviso de posibles cortocircuitos que deben atenderse de inmediato.

Otra señal de alerta es la aparición de olores a quemado o manchas oscuras alrededor del enchufe, lo que sugiere un daño en el cableado y un alto riesgo de incendio. Además, el uso de diseños antiguos sin conexión a tierra aumenta la vulnerabilidad de las instalaciones.

En la actualidad, los expertos recomiendan instalar tomacorrientes modernos con sistemas de protección, como los GFCI, que interrumpen la corriente automáticamente ante cualquier descarga eléctrica, reduciendo así el peligro para la vivienda y sus habitantes.

La aparición de olores a quemado o manchas oscuras alrededor del enchufe podría ser otra señal de alerta. | Foto: Getty Images

En caso de detectar alguna de las señales mencionadas, lo más adecuado es reemplazar el enchufe de inmediato y evitar improvisaciones. Intentar repararlo con cinta aislante o soluciones caseras puede empeorar la situación. La recomendación es acudir a un profesional certificado que garantice una instalación segura y cumpla con las normas técnicas vigentes.