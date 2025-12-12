Preste atención a estas señales: podrían indicar que su nevera está fallando y requiere mantenimiento urgente

La nevera es un elemento esencial en cualquier hogar, pues permite mantener los alimentos en buen estado y evitar su deterioro prematuro. Cuidarla adecuadamente no solo contribuye al orden y la limpieza de la cocina, sino que también influye directamente en la salud y el bienestar de quienes habitan la vivienda.

Sin embargo, al ser un aparato de uso constante, puede presentar señales de desgaste que afectan su rendimiento. Pasar por alto estas señales puede generar desperdicio de comida, aumentar el consumo de electricidad y, en el peor de los casos, obligar a reemplazar el equipo antes de tiempo, lo que representa un gasto considerable.

Optimizar el funcionamiento de la nevera puede generar un ahorro significativo. | Foto: Getty Images

Señales de que la nevera requiere mantenimiento urgente

Aunque es normal que la nevera genere un leve sonido al funcionar, según el blog Dick Kearsley, cualquier ruido que se vuelva evidente desde otros espacios de la cocina puede ser una señal de que algo no marcha bien.

Estos aparatos cuentan con múltiples componentes que, con el tiempo, pueden presentar fallos, por lo que un zumbido, golpeteo o chisporroteo, por leve que sea, indica la necesidad de una revisión técnica o un mantenimiento.

Otra señal que indica que la nevera necesita mantenimiento, es que durante su funcionamiento habitual, el compresor y las bobinas del aparato producen una cantidad considerable de calor, que normalmente se acumula en la parte posterior del equipo.

No obstante, si los costados o el frente del refrigerador se sienten inusualmente calientes al tocarlos, podría ser una señal de que el aparato está experimentando un sobrecalentamiento.

Este tipo de daños pueden llegar a ser muy costosos de arreglar. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Además, de acuerdo con el blog Grancatek, un incremento inesperado en la factura de energía puede indicar que la nevera está operando con menor eficiencia de la habitual. Cuando el motor presenta fallas o los sellos no cierran correctamente, el aparato debe esforzarse más para mantener la temperatura interna, lo que eleva el consumo eléctrico.

Este comportamiento, especialmente en modelos modernos diseñados para ser eficientes, suele revelar la presencia de piezas desgastadas o averías que conviene revisar cuanto antes para evitar gastos mayores.

Finalmente, otra señal de que algo no está funcionando correctamente es cuando la nevera enfría más de lo necesario o el congelador muestra una capa notable de escarcha similar a la nieve. Aunque algunos alimentos pueden congelarse por un almacenamiento prolongado, la acumulación en las paredes internas indica un problema que debe atenderse de inmediato, reseña el blog Kitchen Arena.