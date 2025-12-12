La forma correcta de limpiar la cafetera para eliminar cal, malos olores y residuos de café sin gastar de más

Mantener la cafetera en perfectas condiciones no solo mejora el sabor del café, sino que también prolonga la vida útil del aparato, algo que muchos hogares suelen pasar por alto. Con el uso frecuente, los residuos de minerales, aceites y café molido se acumulan en el interior, afectando el funcionamiento y generando olores desagradables.

Los recovecos de la máquina acumulan restos de café, suciedad y cal con facilidad, lo que puede afectar al funcionamiento del aparato y al sabor de cada taza. Por fortuna, existen diversos métodos alternativos que permiten limpiar la cafetera de forma eficaz sin utilizar el habitual método con vinagre.

De hecho, en los últimos años, se ha popularizado un método práctico y económico que permite dejar la cafetera como nueva sin necesidad de productos costosos.

La cafetera es popular por su practicidad para preparar el café. | Foto: Getty Images

¿Cómo limpiar la cafetera?

Para eliminar la cal más persistente, el limón resulta especialmente eficaz gracias a su ácido cítrico. Para ello, primero se debe desmontar la moka y comprobar que no queden restos de café ni gomas deterioradas que puedan verse afectadas durante la limpieza. Luego basta con llenar la base con agua caliente y el zumo de un limón --o bien dos cucharadas de jugo de limón embotellado-- sin superar la válvula de seguridad.

A continuación, hay que ponerla al fuego como si se fuera a preparar café, dejando que la mezcla actúe durante 10 a 15 minutos. Una vez transcurrido ese tiempo, solo hay que vaciar la cafetera, desmontar de nuevo todas las piezas y aclararlas con abundante agua.

Otra alternativa para limpiar la cafetera sin utilizar vinagre, especialmente para eliminar restos de café y suciedad ligera, es el método con bicarbonato. Para ello, se debe mezclar una parte de bicarbonato con dos partes de agua caliente en un bol, de manera que quede una solución líquida y no una pasta.

Luego se debe desmontar la moka y dejar en remojo la base, el embudo y la parte superior de la cafetera durante 20-30 minutos. Después, se debe frotar suavemente con un estropajo blando en el lugar donde haya manchas, aclarar todas las piezas con abundante agua corriente y deja secar al aire antes de volver a montar la cafetera.

Hay que limpiar correctamente la cafetera para no perjudicar el sabor del café. | Foto: Imagen generada por la IA Bing Image Creator.

Finalmente, una técnica consiste en combinar ambos productos, limón y bicarbonato, para limpiar la cafetera. Al mezclarse, el ácido del limón y la base del bicarbonato generan efervescencia, lo que ayuda a desprender la suciedad acumulada.

No obstante, esta reacción química neutraliza rápidamente la capacidad descalcificante del limón, por lo que no resulta tan eficaz para eliminar depósitos de cal muy incrustada en el aparato. Por ello, es importante utilizar este método de forma estratégica según el tipo de suciedad que se quiera tratar.

Para aprovechar al máximo ambos productos, lo más recomendable es iniciar con un ciclo de limpieza usando solo agua y limón para desincrustar la cal. Posteriormente, se puede realizar un remojo con agua y bicarbonato, que ayudará a desodorizar la cafetera y eliminar los restos de café, dejando la máquina completamente limpia y lista para su próximo uso.

¿Cada cuánto debería limpiar la cafetera?

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) aconseja que la limpieza de la cafetera se realice en función del uso que se le dé. Sin embargo, para mantener el aparato en buen estado y evitar la acumulación de cal y restos de café, se estima que un mantenimiento completo debería realizarse al menos una vez al mes.