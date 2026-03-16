¿Los imanes en la nevera aumentan el consumo de energía? La verdad sobre este popular objeto decorativo del hogar

Son muchos los mitos que rodean el consumo de energía de los electrodomésticos del hogar. Este tema preocupa especialmente a los usuarios porque impacta directamente el bolsillo de las familias. Por eso, tener información clara sobre su funcionamiento es clave para tomar decisiones informadas.

Si quiere evitar pagar más en la factura de energía, no desconecte este electrodoméstico en las noches

Una de las creencias más extendidas es que los imanes decorativos colocados en la puerta de la nevera pueden aumentar el consumo de electricidad. Algunas personas consideran que sí influyen en el gasto energético, mientras que otras creen que se trata solo de una teoría sin fundamento. Ante esta duda, expertos han aclarado qué hay de cierto en esta idea.

Según explican, se trata de un mito. La presencia de estos accesorios decorativos, que muchas personas utilizan para adornar el frigorífico, no tiene ninguna relación con el consumo de energía ni con el valor de la factura de la luz. La empresa Endesa señala en su página web que esta creencia es completamente falsa, ya que no existe evidencia científica que demuestre que los imanes colocados en la puerta del refrigerador influyan en su consumo eléctrico.

La explicación es sencilla: los campos magnéticos que generan los imanes decorativos son extremadamente débiles. Su intensidad es tan baja que apenas actúan en la superficie donde están adheridos y ni siquiera atraviesan la puerta de la nevera, que suele estar compuesta por varias capas de material aislante.

La nevera ocupa un papel central, ya que su funcionamiento es continuo durante todo el día y la noche, convirtiéndose en uno de los dispositivos que más repercuten en la factura mensual. Foto: Montaje: Semana con fotos de Getty Images

Por esta razón, estos imanes no interfieren con el funcionamiento interno del electrodoméstico. No afectan al compresor ni alteran el sistema eléctrico encargado de mantener los alimentos refrigerados. Tampoco representan ningún riesgo para la comida almacenada en su interior.

En otras palabras, llenar la puerta del frigorífico con imanes de recuerdo no hará que la factura de la electricidad aumente. Se trata simplemente de un mito tecnológico que se ha difundido sin base científica y que no tiene impacto real en el funcionamiento del electrodoméstico.

Expertos desmienten que los imanes de la nevera puedan aumentar el consumo de energía. Foto: Getty Images/iStockphoto

Lo que sí puede ayudar a reducir el consumo de energía es modificar algunos hábitos de uso. Por ejemplo, uno de los aspectos más importantes es evitar abrir la puerta de la nevera constantemente o dejarla abierta durante mucho tiempo. Cada vez que se abre, el aire frío sale y entra aire caliente, lo que obliga al motor a trabajar más para recuperar la temperatura adecuada.

También es recomendable no introducir alimentos calientes. Cuando se guardan recipientes aún calientes, la temperatura interna del electrodoméstico aumenta y el sistema de refrigeración necesita consumir más energía para volver a enfriar el interior. Lo ideal es dejar que los alimentos se enfríen a temperatura ambiente antes de guardarlos.