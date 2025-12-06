Estas son las razones por las que la Bolsa de Valores de Colombia ha registrado sus niveles más altos en la historia reciente. ¿Qué viene?

El crecimiento del producto interno bruto y los bajos niveles del desempleo no son los únicos indicadores que sobresalen en la economía. La Bolsa de Valores de Colombia logró en el mes de noviembre un dato histórico.

El MSCI Colcap superó por primera vez los 2.000 puntos y cerró el mes alrededor de los 2.073. Esto significa un retorno total cercano al 60 por ciento en el año, un nivel que no veíamos hace más de 15 años y que lo ubica entre sus mejores registros históricos. Este comportamiento lo pone a la altura de los ciclos de mayor recuperación que ha tenido la bolsa colombiana”, explica Andrés Restrepo, gerente general de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).

Según él, la recuperación viene desde 2023 y este proceso permitió corregir un nivel de subvaloración para muchas empresas colombianas. “Los precios empiezan a reflejar de manera más adecuada el valor de nuestras compañías. Esto está en línea con el buen desempeño que han mostrado las empresas en los últimos años, con utilidades sólidas y dividendos significativos. En conjunto, estos factores han fortalecido la confianza y han impulsado flujos hacia los emisores más representativos del mercado”, agrega Restrepo.

Andrés Restrepo Gerente de la Bolsa de Valores | Foto: JUAN SEBASTIAN CRUZ RUIZ/SEMANA.

Hay otros factores, según Corficolombiana, que también impulsan la bolsa: moderación de la inflación, eventos corporativos relevantes y un entorno internacional favorable para emergentes, marcado por la debilidad del dólar y un crecimiento global estable.

Entre los hitos recientes se destacan la oferta pública de acciones de Davivienda Group S. A., tras la incorporación de Scotiabank, y el desempeño de Mineros, cuya acción se convirtió en la de mejor retorno, con un aumento del 249 por ciento, según Corficolombiana. También sobresalen la creación del Grupo Cibest –del cual forma parte Bancolombia– y los ajustes corporativos en los grupos Argos y Nutresa.

Cálculos de la BVC establecen que, con corte a noviembre, el Colcap registró un retorno total del 60,9 por ciento, consolidándose como el índice que más crece en la región, seguido del Ipsa de Chile (50,9 por ciento), Mxnupege de Perú (34,54 por ciento), Mexbol de México (32,8 por ciento) e Ibov de Brasil (32,2 por ciento).

El MSCI Colcap alcanzó un máximo histórico en noviembre, reflejando la fuerte recuperación y el creciente dinamismo del mercado bursátil colombiano. | Foto: Diana Rey Melo

Pero, a juicio de los analistas, hay un fenómeno que está jugando a favor: el electoral trade de cara a 2026. Es decir, como explica Corficolombiana, el mercado podría registrar nuevamente movimientos significativos asociados a posibles cambios en políticas económicas. “A ello se suma la posibilidad de un entorno más estable en materia jurídica bajo el próximo Gobierno, lo que reduciría las primas de riesgo y favorecería la entrada de capital”, dice la firma.

Pone como ejemplo el caso de Ecopetrol, <u>que podría alcanzar los 2.507 pesos por acción lo que elevaría su peso al 10 por ciento del Colcap y llevaría el índice a 2.134 puntos, un 2,6 por ciento por encima del récord actual.

Una de las preocupaciones hace unos años era que la bolsa en Colombia cayera a lo que se conoce como mercado frontera, pues un emisor estuvo a punto de salir del índice. Hoy el panorama es distinto. Restrepo explica que los emisores que ya estaban en el índice cumplen los requisitos con mayor holgura y, adicionalmente, el desempeño del mercado ha permitido que más compañías alcancen las métricas técnicas relevantes.