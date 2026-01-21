Las acciones colombianas, entre las más rentables de la región en 2025: estas son las que más subieron

La Bolsa de Valores de Colombia cerró el año con un balance positivo, impulsada por el buen desempeño de varias acciones líderes y un repunte significativo en la actividad del mercado. Según Andrés Restrepo, gerente de la Bolsa, el índice Colcap registró una valorización cercana al 50% en términos de precio, destacándose frente a otras plazas bursátiles de América Latina.

Entre las acciones con mejor comportamiento se ubicó Mineros, que fue la que más subió con un avance cercano al 260 %. También sobresalieron títulos como Éxito, con valorizaciones por encima del 100 %, y la preferencial de Cibest, que subió alrededor de un 84 %. Restrepo explicó que este resultado se entiende no solo por el rendimiento, sino por la liquidez del mercado, ya que la acción preferencial de Cibest representa cerca del 22 % del volumen negociado, mientras que Ecopetrol pesa aproximadamente el 18 %. En conjunto, ambos emisores concentran cerca del 40 % de la negociación, una situación que, aunque refleja dinamismo, evidencia la necesidad de atraer más emisores para reducir la concentración.

Estas son las razones por las que la Bolsa de Valores de Colombia ha registrado sus niveles más altos en la historia reciente. ¿Qué viene?

En comparación regional, el IPSA chileno se valorizó 56 % en moneda local, mientras que el Colcap alcanzó el 50 %. Sin embargo, al incluir dividendos —es decir, en retorno total—, Colombia lideró con 61 %, por encima del IPSA, que llegó a 56,2 %.

El año también estuvo marcado por la volatilidad global, especialmente en Estados Unidos por la discusión tarifaria. No obstante, las bolsas latinoamericanas se mantuvieron estables y repuntaron con fuerza entre junio y agosto, mientras los mercados estadounidenses avanzaron alrededor de 20 % y 16 %, quedando con retornos más bajos frente a la región.

Las bolsas globales estuvieron afectadas por la política arancelaria de Donald Trump, aunque las latinoamericanas fueron de las menos afectadas. Foto: AFP y Libertex - Montaje Semana

Otro indicador clave fue el aumento en la liquidez: el volumen promedio diario del mercado al contado pasó de menos de $60.000 millones hace dos años a $160.000 millones este año. Además, el mercado de fondeo (repos) se duplicó, al pasar de $8.000 millones en 2023 a $16.000 millones en 2025, fortaleciendo la gestión de riesgos. Finalmente, el costo de entrada al mercado también mejoró: el bid-offer spread cayó de 2,4 % en 2023 a 0,6 % actualmente, reflejando un mercado más eficiente y atractivo para los inversionistas.

Otro de los sectores que tuvo un buen desempeño el año pasado fue el del llamado Mercado Global, el cual permite invertir desde el país en acciones listadas en el exterior. En esta categoría, la acción más comprada fue la de Nu, el neobanco creado por el paisa David Vélez y cuyas acciones están registradas en Wall Street, y la de la gigante tecnológica Nvidia.