Producto financiero que invierte en TES alcanzó su máximo histórico en la Bolsa de Valores de Colombia

El fondo, que sigue el comportamiento de la deuda pública nacional, registra una valorización acumulada del 11,3% desde marzo de 2024.

Redacción Economía
16 de septiembre de 2025, 5:53 p. m.
La Bolsa de Valores de Colombia fue el escenario del máximo histórico alcanzado por el ETF que replica los TES. | Foto: Diana Rey Melo

El ETF GXTESCOL, que replica el comportamiento del mercado de TES -los títulos de deuda pública emitidos por el Gobierno Nacional- alcanzó un máximo histórico al cerrar en $55.650 por unidad, frente a los $50.000 de su lanzamiento, en marzo de 2024. Esto representa una rentabilidad acumulada del 11,3 % en poco más de un año.

El ETF que replica los TES refleja el interés de inversionistas en la deuda pública colombiana, en un contexto de valorización del mercado financiero. | Foto: ADOBE STOCK

Actualmente, los TES continúan ofreciendo retornos atractivos en el mercado. Durante 2025, los principales compradores han sido bancos locales y fondos de pensiones, reflejando la confianza institucional en este instrumento. El fondo registra actualmente un rendimiento al vencimiento promedio del 11,1% y un cupón anual del 9%

La reciente valorización de los TES y de este ETF se da en un contexto de tasas y precios no observados desde la crisis financiera de 2008 y el segundo trimestre de 2022. Analistas del mercado destacan que este comportamiento consolida a los títulos de deuda pública como una de las alternativas más relevantes dentro del portafolio de inversión local

BancosDeuda públicarendimientoFinanzasMercado Financierobolsa de valores colombia

