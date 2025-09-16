Producto financiero que invierte en TES alcanzó su máximo histórico en la Bolsa de Valores de Colombia

El ETF GXTESCOL, que replica el comportamiento del mercado de TES -los títulos de deuda pública emitidos por el Gobierno Nacional- alcanzó un máximo histórico al cerrar en $55.650 por unidad, frente a los $50.000 de su lanzamiento, en marzo de 2024. Esto representa una rentabilidad acumulada del 11,3 % en poco más de un año.

El ETF que replica los TES refleja el interés de inversionistas en la deuda pública colombiana, en un contexto de valorización del mercado financiero. | Foto: ADOBE STOCK

Actualmente, los TES continúan ofreciendo retornos atractivos en el mercado. Durante 2025, los principales compradores han sido bancos locales y fondos de pensiones, reflejando la confianza institucional en este instrumento. El fondo registra actualmente un rendimiento al vencimiento promedio del 11,1% y un cupón anual del 9%