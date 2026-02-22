Mercado de valores

Lulo Bank marca un hito en el crédito digital al emitir el primer pagaré electrónico como neobanco

La BVC reconoció a la entidad por este avance, el cual consolida la digitalización de los créditos en el país.

Redacción Economía
22 de febrero de 2026, 11:22 a. m.
El Lulo Bank fue reconocido por la Bolsa de Valores por su labor en la digitalización de las finanzas en Colombia.
El Lulo Bank fue reconocido por la Bolsa de Valores por su labor en la digitalización de las finanzas en Colombia. Foto: SEMANA/ Diana Rey -SEMANA

La transformación digital del sistema financiero colombiano sigue dando pasos clave. En esta ocasión, Lulo Bank fue reconocido por la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) como el primer neobanco del país en emitir un pagaré electrónico, un avance que marca un antes y un después en la forma como se formalizan las obligaciones de crédito en Colombia.

El reconocimiento se entregó en el marco de los Premios Artífices – Arquitectos del Cambio, una iniciativa de la BVC que destaca a los actores que han impulsado la modernización del mercado de capitales y del ecosistema financiero, especialmente a través de la innovación tecnológica. Este galardón se otorgó tras el aniversario de la firma del primer pagaré electrónico en el país, un instrumento clave para la digitalización del crédito.

De izquierda a derecha: Dilma Aranda, gerente senior de la Unidad de Negocio de Mercados Alternativos de nuam; Diana Sánchez, lead de PR de Lulo Bank y Marcela Guzmán, product manager - persona jurídica de Lulo Bank.
De izquierda a derecha: Dilma Aranda, gerente senior de la Unidad de Negocio de Mercados Alternativos de nuam; Diana Sánchez, lead de PR de Lulo Bank y Marcela Guzmán, product manager - persona jurídica de Lulo Bank. Foto: BVC

El pagaré electrónico cumple la misma función jurídica del pagaré tradicional: es el documento que formaliza la obligación del deudor frente al banco. En él se establecen las condiciones del crédito, los compromisos de pago y las consecuencias en caso de mora. La diferencia radica en su formato digital, que permite mayor agilidad, trazabilidad y eficiencia en los procesos, tanto para las entidades financieras como para los usuarios.

Desde Lulo Bank, el hito fue interpretado como algo más que un logro propio. Ignacio Giraldo, CEO de la entidad, señaló que este avance es una señal clara de que el sistema financiero colombiano está evolucionando hacia modelos más ágiles, eficientes y digitales, en los que la tecnología no solo mejora la experiencia del cliente, sino que también construye infraestructura, abre mercado y genera confianza.

