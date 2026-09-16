La nueva actualización que renovará los celulares: estas son las funciones que trae One UI 9 a los Samsung Galaxy

Los celulares se han convertido en una herramienta esencial para los usuarios, especialmente para realizar diversas actividades cotidianas. En este contexto, una marca de teléfonos móviles lanzó recientemente una actualización que ha despertado el interés de los amantes de estos dispositivos.
Samsung Electronics inició el despliegue de One UI 9, una actualización que llegará progresivamente a más dispositivos de la marca, después de su debut en los Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 y Galaxy Z Flip8. Este lanzamiento se produce tres meses después de que One UI 8.5 debutara oficialmente a finales de febrero de este año.
One UI 9, la enésima versión del software de Samsung incorpora nuevas funciones para personalizar Android en sus dispositivos Samsung Galaxy, especialmente para el sistema operativo Android 17. Aunque la marca tiene sus propios menús y aplicaciones, esto no impide que los usuarios encuentren la tienda de apps de Google.
Dentro de las funciones que incorpora la actualización se encuentran el seguimiento automática de una persona durante una grabación de video con My FanCam, y las nuevas tarjetas generativas y editables de Now Brief para que los usuarios elijan qué información aparece en sus resúmenes diarios.
A esto se suma, la integración en el menú de ‘Ajustes’ del soporte y la protección del dispositivo, para consultar la cobertura de la garantía, las estimaciones del coste de reparación o hacer autodiagnósticos.
One UI 9 también amplía las experiencias de Galaxy AI para ayude a los usuarios con sugerencias basadas en el contexto y propuestas creativas, además de ofrecer mejoras en traducción, escaneado y grabación.
Además, la capa de personalización de Samsung también refuerza la seguridad y la privacidad con nuevas actualizaciones disponibles a través de Now Brief, sobre alertas de malware, aplicaciones procedentes de fuentes desconocidas y permisos innecesarios dentro del dispositivo móvil.
Estos son los modelos compatibles con One UI 9
La mejor manera de saber si un dispositivo es compatible con One UI 9 es a través de la aplicación Samsung Members:
- Galaxy S26 (compatible desde la versión beta de One UI 9)
- Galaxy S26 Plus (compatible desde la versión beta de One UI 9)
- Galaxy S26 Ultra (compatible desde la versión beta de One UI 9)
- Galaxy S25
- Galaxy S25 Plus
- Galaxy S25 Ultra
- Galaxy S25 Edge
- Galaxy S24
- Galaxy S24 Plus
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24 FE
- Galaxy S23
- Galaxy S23 Plus
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23 FE
- Galaxy Z Fold 8 (con One UI 9 preinstalado)
- Galaxy Z Fold 8 Ultra (con One UI 9 preinstalado)
- Galaxy Z Flip 8 (con One UI 9 preinstalado)
- Galaxy Z Fold 7
- Galaxy Z Flip 7
- Galaxy Z Fold 6
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Flip SE
- Galaxy A57
- Galaxy A56
- Galaxy A55
- Galaxy A54
- Galaxy A37
- Galaxy A36
- Galaxy A35
- Galaxy A34
- Galaxy A26
- Galaxy A25
- Galaxy A24
- Galaxy A17
- Galaxy A16
- Galaxy A15
- Galaxy A07
- Galaxy M56
- Galaxy M55s
- Galaxy M55
- Galaxy M54
- Galaxy M34
- Galaxy M16
- Galaxy M15
- Galaxy M06
- Galaxy Tab S11 Ultra
- Galaxy Tab S11 (Wi-Fi y 5G)
- Galaxy Tab S10+
- Galaxy S10 Ultra
- Galaxy S10 FE/FE+ (Wi-Fi y 5G)
- Galaxy Tab S9
- Galaxy Tab S9+
- Galaxy S9 Ultra
- Galaxy Tab S9 FE/FE+ (Wi-Fi y 5G)
- Galaxy Tab Active 5 y Active 5 Pro