La nueva actualización que renovará los celulares: estas son las funciones que trae One UI 9 a los Samsung Galaxy

Los celulares se han convertido en una herramienta esencial para los usuarios, especialmente para realizar diversas actividades cotidianas. En este contexto, una marca de teléfonos móviles lanzó recientemente una actualización que ha despertado el interés de los amantes de estos dispositivos.

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Samsung Electronics inició el despliegue de One UI 9, una actualización que llegará progresivamente a más dispositivos de la marca, después de su debut en los Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 y Galaxy Z Flip8. Este lanzamiento se produce tres meses después de que One UI 8.5 debutara oficialmente a finales de febrero de este año.

One UI 9, la enésima versión del software de Samsung incorpora nuevas funciones para personalizar Android en sus dispositivos Samsung Galaxy, especialmente para el sistema operativo Android 17. Aunque la marca tiene sus propios menús y aplicaciones, esto no impide que los usuarios encuentren la tienda de apps de Google.

El desarrollo de Android 17 marcará la evolución de los dispositivos Android en los próximos años, tanto en hardware como en software. Foto: Getty Images

Dentro de las funciones que incorpora la actualización se encuentran el seguimiento automática de una persona durante una grabación de video con My FanCam, y las nuevas tarjetas generativas y editables de Now Brief para que los usuarios elijan qué información aparece en sus resúmenes diarios.

A esto se suma, la integración en el menú de ‘Ajustes’ del soporte y la protección del dispositivo, para consultar la cobertura de la garantía, las estimaciones del coste de reparación o hacer autodiagnósticos.

One UI 9 también amplía las experiencias de Galaxy AI para ayude a los usuarios con sugerencias basadas en el contexto y propuestas creativas, además de ofrecer mejoras en traducción, escaneado y grabación.

Además, la capa de personalización de Samsung también refuerza la seguridad y la privacidad con nuevas actualizaciones disponibles a través de Now Brief, sobre alertas de malware, aplicaciones procedentes de fuentes desconocidas y permisos innecesarios dentro del dispositivo móvil.

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Estos son los modelos compatibles con One UI 9

La mejor manera de saber si un dispositivo es compatible con One UI 9 es a través de la aplicación Samsung Members:

Galaxy S26 (compatible desde la versión beta de One UI 9)

Galaxy S26 Plus (compatible desde la versión beta de One UI 9)

Galaxy S26 Ultra (compatible desde la versión beta de One UI 9)

Galaxy S25

Galaxy S25 Plus

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Edge

Galaxy S24

Galaxy S24 Plus

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy S23

Galaxy S23 Plus

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy Z Fold 8 (con One UI 9 preinstalado)

Galaxy Z Fold 8 Ultra (con One UI 9 preinstalado)

Galaxy Z Flip 8 (con One UI 9 preinstalado)

Galaxy Z Fold 7

Galaxy Z Flip 7

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Flip SE

Galaxy A57

Galaxy A56

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A37

Galaxy A36

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A26

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A17

Galaxy A16

Galaxy A15

Galaxy A07

Galaxy M56

Galaxy M55s

Galaxy M55

Galaxy M54

Galaxy M34

Galaxy M16

Galaxy M15

Galaxy M06

Galaxy Tab S11 Ultra

Galaxy Tab S11 (Wi-Fi y 5G)

Galaxy Tab S10+

Galaxy S10 Ultra

Galaxy S10 FE/FE+ (Wi-Fi y 5G)

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9+

Galaxy S9 Ultra

Galaxy Tab S9 FE/FE+ (Wi-Fi y 5G)

Galaxy Tab Active 5 y Active 5 Pro