El cambio climático estaría rompiendo una conexión entre dos océanos que resistió 400 años

Durante aproximadamente cuatro siglos, los océanos Índico y Pacífico mantuvieron una relación que ayudaba a explicar parte del comportamiento climático de las regiones tropicales. Ahora, un estudio científico encontró señales de que ese vínculo se está debilitando de una manera poco habitual y que el calentamiento global tendría un papel central.

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La investigación fue realizada por científicos de la Institución Oceanográfica Woods Hole (WHOI) y publicada en Nature Communications. Para conocer si lo que ocurre actualmente es realmente excepcional, los investigadores tuvieron que mirar mucho más atrás de los registros meteorológicos modernos.

Una historia que quedó guardada en la naturaleza

Los científicos reconstruyeron las condiciones climáticas de ambos océanos desde principios del siglo XVII mediante información conservada en corales, anillos de árboles y estalagmitas. Estos registros permiten conocer cómo era el clima antes de que existieran las mediciones modernas.

El análisis mostró que Índico y Pacífico permanecieron relacionados durante la mayor parte de los últimos 400 años. Sin embargo, hubo una interrupción importante durante el siglo XIX.

Una serie de erupciones volcánicas habría alterado el vínculo climático entre los dos océanos. Foto: AI/ScienceDaily.com

Entre 1810 y 1850 se registró un cambio considerable en esa relación, que los investigadores asociaron con varias grandes erupciones volcánicas ocurridas en los trópicos. Los modelos utilizados para estudiar los últimos mil años también respaldaron esta explicación.

Caroline Ummenhofer, científica sénior de WHOI y coautora del estudio, explicó que la investigación permite analizar el fenómeno desde diferentes periodos: “Este es uno de los primeros estudios que examina la ruptura en la conexión entre los océanos Pacífico e Índico, utilizando evidencia de climas pasados, observaciones modernas y modelos climáticos”.

El cambio actual llama especialmente la atención

El comportamiento observado desde las últimas décadas resulta diferente. Desde la década de 1980, los científicos han detectado que el Índico responde cada vez menos a los cambios que normalmente se relacionaban con el Pacífico.

Shawn Wang, autor principal de la investigación, señaló que los registros recientes por sí solos no permiten retroceder lo suficiente para establecer si se trata de un fenómeno excepcional.

Al incorporar los modelos y los registros antiguos, sostuvo, “ahora podemos afirmar con mayor seguridad que los cambios recientes que estamos observando son realmente excepcionales”.

Desde la década de 1980, el océano Índico comenzó a comportarse de manera diferente al Pacífico. Foto: Getty Images/iStockphoto

Los investigadores señalan que, a diferencia de las interrupciones provocadas temporalmente por grandes erupciones, el calentamiento causado por las actividades humanas estaría detrás del cambio actual.

Ummenhofer resumió uno de los principales hallazgos así: “Una conclusión clave es que el calentamiento global y las emisiones humanas están superando con creces la influencia natural del Pacífico sobre el océano Índico”.

Una ruptura que puede afectar las predicciones

La relación entre ambos océanos es importante porque ayuda a los científicos a anticipar cambios en las lluvias y otros patrones climáticos. Si esa conexión cambia, algunas predicciones basadas en el comportamiento histórico podrían resultar menos confiables.

Delia Oppo, investigadora emérita de WHOI y coautora, destacó que el Índico puede comportarse de manera independiente: “El océano Índico es un enorme reservorio de calor y puede desvincularse de lo que está haciendo el Pacífico”.

Según Oppo, los resultados del estudio resaltan precisamente “el comportamiento independiente del océano Índico”.