La cantante Nyla Stone se volvió tendencia, sin embargo, no existe: viral en Spotify

El mercado de la música digital atraviesa una transformación que desafía la percepción de la realidad. Millones de usuarios escuchan canciones sin saber que detrás de algunas de ellas no existe un cantante de carne y hueso, sino una identidad creada con Inteligencia Artificial.

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Una artista que no existe físicamente

Uno de los casos que refleja este fenómeno es Nyla Stone, un proyecto musical que ya reúne cerca de un millón de oyentes mensuales en Spotify. Con una estética en blanco y negro y canciones que combinan soul, jazz y blues en español, la propuesta ha conseguido conectar con miles de personas.

Su canción más popular, “Ahora soy mi prioridad”, supera los cinco millones de reproducciones. Sin embargo, detrás de la voz no hay una cantante grabando en un estudio, sino tecnología capaz de generar una voz humana y crear el acompañamiento musical.

El proyecto mantiene, eso sí, un componente humano. Las letras son escritas por la letrista Desireé Perea Garrido, quien toma como inspiración experiencias relacionadas con el desamor, la melancolía y la superación personal.

El fenómeno que llegó a las redes

El éxito de estas identidades digitales también se ha trasladado a TikTok, donde algunos usuarios han compartido con humor la reacción de personas que creen que Nyla Stone es una artista real.

Incluso han surgido bromas sobre comprar entradas para conciertos que nunca podrían realizarse. El fenómeno también ha generado preocupación entre internautas que temen que la IA termine desplazando a los músicos y creadores humanos.

Spotify prepara cambios

La música generada o asistida por tecnología ya tiene una presencia importante en la industria. Investigaciones recientes señalan que cerca del 40 % de las canciones publicadas a mediados de 2026 utilizaron algún proceso automatizado de generación de audio.

Además, estudios previos encontraron que el 97 % de los oyentes no logra distinguir con certeza una canción creada por humanos de otra producida por sistemas informáticos.

Ante este escenario, Spotify implementará desde mediados de septiembre de 2026 un distintivo denominado “AI Persona” para perfiles cuya identidad visual o nombre parezcan humanos, pero hayan sido creados artificialmente.

Estas cuentas quedarán fuera de las recomendaciones editoriales y algorítmicas de la plataforma. De esta manera, Spotify busca que los usuarios sepan cuándo están frente a una identidad musical artificial y decidan por sí mismos si quieren escucharla.