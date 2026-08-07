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En imágenes: La posesión presidencial de Abelardo De La Espriella como presidente de Colombia 2026-2030

Fotografías Semana

8 de agosto de 2026 a las 4:13 a. m.
posesión presidencial Abelardo De La Espriella Presidente 2026 -2030
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