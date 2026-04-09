Ante la expectativa que existía en varios sectores del país por la cifra de reducción de cultivos ilícitos en Colombia, que generó un fuerte choque entre el presidente Gustavo Petro y Naciones Unidas, este jueves, 9 de abril, se conocieron los datos.

Por medio de su cuenta dew X, el mandatario colombiano anunció que, en el 2025, la cifra de erradicación de cultivos ilícitos fue de 4.000 hectáreas, señalando que sería la más fuerte reducción desde 2020.

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“En mi último viaje a Viena hablé ante la Comisión de drogas de Naciones sobre la posición de mi gobierno frente al aumento de consumos en el mundo de drogas cada vez más peligrosas y de la necesidad de coordinaciones policiales a escala mundial y la concentración del esfuerzo en las sustancias más peligrosas. Anuncio oficialmente que el año 2025 terminó con una reducción de 4.000 hectáreas en la totalidad de la extensión de cultivos de hoja en Colombia. No se había logrado reducción de cultivos desde el año 2020”, expresó el jefe de Estado.

En otro de los apartes del mensaje, el mandatario colombiano destacó la elección de Camilo Umaña como miembro de la Junta Internacional de Estupefacientes, JIFE de la ONU, “es un gran triunfo diplomático de Colombia”.

“Se podrá expresar nuestra posición de prohibir las sustancias por razones puramente científicas y de garantizar la máxima cientificidad en las estadísticas que miden las producciones y consumos de las sustancias de consumo prohibido. Camilo Umaña fue viceministro de Justicia de nuestro gobierno y es hijo del gran jurista asesinado por el narcoparamilitatismo: Eduardo Umaña Mendoza”, puntualizó Petro.

Sobre esa elección también se pronunció la Embajada de Colombia en Francia: “Este voto de confianza en es producto de un esfuerzo colectivo de país y el reconocimiento a una destacada trayectoria profesional. Colombia impulsa una nueva visión en la política de drogas con enfoque humano, rigor técnico y evidencia”

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Cabe reseñar que el Gobierno de Estados Unidos profirió un fuerte castigo al Gobierno Petro al descertificar a Colombia en la lucha en contra de las drogas. El Departamento de Estado de EE. UU. advirtió que no se cumplieron las metas de erradicación de cultivos ilícitos de coca.