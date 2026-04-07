La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía y la Dijín, propinó un duro golpe en Bogotá después de capturar a 23 supuestos integrantes de la banda El Mesa, que estaría relacionada con delitos como homicidio, tráfico de estupefacientes, torturas, extorsión, entre otros.

La red criminal El Mesa tendría una fortuna superior a los $ 20 mil millones en propiedades en Bogotá

Pese a que esta organización criminal se originó en el municipio de Bello, en el departamento de Antioquia, desde hace muchos años tenía presencia en la capital del país, específicamente en localidades como Suba, Ciudad Bolívar, Usme y Rafael Uribe Uribe.

Dentro de sus miembros tenía a hombres que son supremamente peligrosos y que durante mucho tiempo sembraron terror y zozobra. Uno de estos responde al nombre de Juan Esteban Gallego, conocido con el alias de Nías.

Este sujeto, de acuerdo con las autoridades, era el jefe de sicarios del señalado grupo delincuencial y cuenta con un historial delictivo de más de diez años. De hecho, se estima que comenzó su vida criminal desde muy joven, más precisamente desde los 13 años.

Este es el temido sicario capturado en las últimas horas. Foto: Policía

Según las investigaciones, este hombre estaría relacionado con al menos 50 asesinatos y hasta se le atribuyen algunos de los cuerpos que fueron encontrados en bolsas en la vía que conecta a la capital del país con Cota.

Por lo mismo, han generado gran indignación el video y las imágenes que se han conocido después de su captura debido a que se le ve sonriendo. En uno de los audiovisuales se le observa rodeado de policías y riendo a carcajadas.

Además, este sujeto tenía por lo menos diez procesos judiciales en contra, pero no había podido ser detenido hasta ahora. El señalado sicario fue enviado a la cárcel junto a los demás integrantes, mientras que avanza el proceso en su contra por los delitos de cometió.

Más de 16 bienes, cuatro camionetas de alta gama y dos taxis hacen parte de la fortuna de la red criminal El Mesa

En cuanto a la organización, las autoridades precisaron que El Mesa estaba dedicada al tráfico de estupefacientes, homicidios y extorsión.

Para transportar la droga, de acuerdo con las pesquisas, utilizaban taxis como fachadas y allí la camuflaban, además de llevar armas. De esta forma, lograban distribuir los estupefacientes en diferentes puntos.

Estas acciones les podrían dejar hasta 550 millones de pesos todos los meses, por lo que les salía muy rentable. Incluso, se estima que tendrían una fortuna superior a los 20 mil millones de pesos en propiedades.